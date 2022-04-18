Орков смешали с землей: на Николаевщине десантники спасли от расстрела местных жителей

/ Facebook/80brigade

Львовские десантники во время боев за Вознесенск нанесли артиллерийский удар по врагу, тем самым спасли жизнь нескольким десяткам местных жителей.

При обороне города Вознесенска и близлежащих населенных пунктов артиллерийским подразделением 80-й ОДШБ была разбита колонна техники российских захватчиков, сообщают украинские десантники.

По словам местных жителей, оккупанты были уверены, что они понесли потери из-за местных жителей, которые помогали ВСУ и корректировали огонь, поэтому пытались расправиться с ними.

Отмечается, что рашисты прошлись по домам и вывели на улицу около 30 односельчан: "В основном мужчины, но там были и женщины. Связали скотчем руки за спиной, поставили всех на колени. Требовали признаться в корректировке или выдать того, кто помогал информацией для ВСУ. Мы молчали. Тогда оккупанты стали стрелять над головами. Женщины плакали и просили, чтобы их отпустили. От чего орки окончательно разозлились и озверели. Их командир сказал, если через пять минут ему не скажут имя корректировщика, он прикажет расстрелять всех, — рассказал житель рядом расположенного с Вознесенском села".

/ Facebook/80brigade

В это время за селом вели наблюдения военнослужащие одного из подразделений 80-й ОДШБ, которые оперативно предоставили координаты местоположения оккупантов и скорректировали артиллеристский огонь по вражеской технике и живой силе противника, поразив в том числе и командно-штабную машину. В общей сложности, кроме техники было уничтожено около 25 оккупантов.

/ Facebook/80brigade

Впрочем, главное, что местные, пользуясь моментом, смогли освободиться и уйти в безопасное место.

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В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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