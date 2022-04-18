Битва началась: Россия идет в наступление на востоке Украины - Данилов

Разбитая техника / УНИАН

Российские войска сегодня утром начали наступление на Донбассе. Оккупанты попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины.

Как рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, оккупанты активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Они пытаются прорвать оборону украинских войск.

"Наши войска держатся. Лишь в двух местах им удалось прорваться - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", - сказал секретарь СНБО.

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Битва Украины и России за Донбасс

В США сделали прогноз о наступлении России на Донбасс уже в ближайшие дни. Американцы полагают, что в регионе ожидаются ожесточенные наземные бои. Вашингтон в связи с этим проводит работы с Западом по ускорению поставок оружия силам обороны Украины.

Координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец заявил, что армия Украины провела тактическую контратаку на участке между Святогорском и Кременной на Донбассе. Войскам удалось отбросить врага в районе Кременная – Рубежное. Кроме того, им удалось создать угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, продвинувшись в сторону реки Оскол.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты России продолжают стягивать войска и технику на Донбассе. Но они не могут организовать наступление. Вражеские атаки блокируют ВСУ, которые ведут мощное сдерживание врага.

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