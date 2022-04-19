У ВСУ стало больше истребителей: в Пентагоне раскрыли детали помощи союзников

ВСУ вооружили новыми самолетами / Facebook/kpszsu

В рамках помощи для отражения российской агрессии союзники передали Украине детали для боевых самолетов, заявили в Министерстве обороны США.

Он пояснил, что ВСУ получили запчасти, позволяющие поднять в воздух больше военных самолетов, сообщает CNN.

Как уточнил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, речь идет о помощи, полученной не от Соединенных Штатов.

"Я просто хотел бы сказать, не прибегая к тому, что предоставляют другие страны, что они (украинцы) получили дополнительные платформы, а также детали, чтобы позволить увеличить свой флот, размер авиапарка. Я думаю, что на этом стоит остановиться", – заявил Кирби.

"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые из ее самолетов снова стали действующими. Сейчас у Украины больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад. И это не случайно", - цитирует Кирби Голос Америки.

Он добавил, что другие страны, у которых есть опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить бездействующие самолеты. "Украинцы получили дополнительные суда и детали, чтобы помочь поднять большее количество самолетов в воздух", - добавил Кирби.

Спикер Пентагона не уточнил, о каких именно странах или типах самолетов идет речь. Он добавил, что по схожей схеме другие страны помогли Киеву также и с танками.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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