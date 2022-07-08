"Навешали россиянам, завалили танковую роту": Арестович рассказал об успехах ВСУ

Попытка штурма войск РФ провалилась, противник потерял более 200 человек.
В четверг, 7 июля, ВСУ героически отбили все попытки наступления вражеских войск на Славянск. Российские военные в результате потеряли танковую роту и более 200 своих сослуживцев, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.
"Навешали в Богородичном вчера наши ребята очень сильно при попытке наступать. Это направление с Изюма на Славянск. Танков завалили штук 12, танковую роту. Всего за вчера докладывают 35 танков, не знаю, верить или нет, это чуть больше танкового батальона", - отметил он.
По информации украинского чиновника, ВСУ отбили атаку, противник потерял погибшими более 200 человек.
"Попытка штурмовать провалилась в ноль. Они пытались двинуться и посмотреть на потенциал этого движения", - добавил Арестович.
Успехи ВСУ на фронте
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что за последние 10 дней с помощью американских РСЗО было уничтожено не менее 20 вражеских складов с боеприпасами.
Арестович говорит, что появление у ВСУ HIMARS поломало концепцию наступления путинской армии в Украине.
Отметим, 8 июля точным ударом Вооруженных сил Украины был уничтожен склад с боеприпасами российских оккупантов в Новой Каховке Херсонской области.
Украинские защитники попали в армейский склад РФ в пятницу, 8 июля, сообщил депутат областной рады, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань
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