Склад боеприпасов РФ стерли в порошок: ВСУ ударили по оккупантам в Новой Каховке

Украинские защитники попали в армейский склад РФ в пятницу, 8 июля.
Точным ударом Вооруженных сил Украины уничтожен склад с боеприпасами российских оккупантов в Новой Каховке Херсонской области.
Украинские защитники попали в армейский склад РФ в пятницу, 8 июля, сообщил депутат областной рады, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook.
Кроме того, по данным советника главы Херсонской ОВА, там же накануне был ликвидирован коллаборант Сергей Томка, который перешел на сторону оккупантов РФ.
"Сегодня буквально два часа назад — попадание в склад боеприпасов в Новой Каховке. Там же, по предварительной информации, вчера убили предателя, бывшего полицейского, который согласился на сотрудничество с оккупантами — Сергея Томку", - отметил он.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что за последние 10 дней с помощью американских РСЗО было уничтожено не менее 20 вражеских складов с боеприпасами.
Арестович говорит, что появление у ВСУ HIMARS поломало концепцию наступления путинской армии в Украине.
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