УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уборка пыточных и нерабочий туалет: сын главы Запорожской РВА рассказал об ужасах плена

8 июля 2022, 23:54

При проверке документов россияне поняли, что Влад – сын главы районной администрации, и забрали его.

Сын главы Запорожской РВА рассказал о пребывании в российском плену / фото скрин видео

8 апреля сына главы Запорожской РВА Влада Буряка оккупанты вытащили прям из машины во время движение эвакуационного транспорта из оккупированного Мелитополя в Запорожье, сообщает издание Настоящее время.

При проверке документов россияне поняли, что Влад – сын главы районной администрации, и забрали его.

К счастью, подростка удалось освободить от российских оккупантов, в плену он находился целых 90 дней. Юноша рассказал об ужасах пребывания в одиночной камере и о том, как пытали других людей.

"Первые 48 дней я находился в Васильевском отделении полиции, содержался в СИЗО, в одиночной камере. Вы сами понимаете, что такое одиночная камера. Это без возможности выходить нормально на воздух, поговорить. Связь была раз в 10 дней, на улицу мог выходить на 15-20 минут в день. Первые две недели я помыться не мог, вещи постирал только после трех недель. В камере был нерабочий туалет, мне приходилось с помощью железной миски набирать с крана и смывать", - рассказал Влад.

В его основные задачи входила уборка помещений для допросов.

Читайте такжеДесантники из ВСУ "демилитаризировали" пять русских танков и захватили пленных

"У них спрашивали, где находилось оружие. Применялись к пленным негуманные методы допросов - пытки (битье током, избиение). Я все видел и слышал. Ко мне пытки не применяли. Первые дни было очень сложно. Самый первый день, когда меня взяли, я сразу понял, что все очень серьезно. Я понимал, что должен буду вести себя спокойно, сдержанно по возможности, и соглашаться на все, что мне предлагают, не агрессировать, с более-менее дружелюбным отношением, чтобы ко мне относились нейтрально, чтобы я был невидимым", - рассказал парень.

Отец Влада Олег Буряк пока не может рассказать о том, как удалось освободить из плена сына. Говорит, что открыто уголовное дело.

Обмен пленными

Напомним, 29 июня стало известно о масштабном обмене пленными. В Украину вернулись 144 защитника. Из них 95 военных защищали "Азовсталь", 43 бойца - военнослужащие из полка "Азов".

Также Главред писал о том, что 2 июля Украину вернулся раненый пограничный Павел Пиковец, которого оккупанты взяли в плен из Азовстали в Мариуполе. Он вспоминает, что вражеские военные смотрели на пленных с завода, как на воинов.

Читайте также:

война в Украине Запорожская ОГА военнопленные военная агрессия РФ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:28

Тайное свидание: Пугачева провела неожиданную встречу в Юрмале

08 июля, пятница
23:54

Уборка пыточных и нерабочий туалет: сын главы Запорожской РВА рассказал об ужасах плена

23:48

Виталий Козловский рассказал, как на 9 мая выступал в Москве

23:23

"Навешали россиянам, завалили танковую роту": Арестович рассказал об успехах ВСУВидео

23:22

У Собчак разглядели приличный беременный живот

Реклама
23:03

Десантники из ВСУ "демилитаризировали" пять русских танков и захватили пленных

23:03

Защищая Украину от оккупантов погиб участник шоу Эксы Александр Стрыкаль

22:53

Российский музыкальный критик назвал российскую певицу, которая навсегда покинула РФ

22:33

Россияне вербуют в тюрьмах зэков на войну с Украиной - ГеращенкоВидео

22:30

Не только HIMARS: Украина получит от США новый пакет военной помощиВидео

22:29

Олег Жданов. Мощный потенциал Украины в ракетостроенииВидеоблоги

22:15

Россия умерла, культура умерла: российский режиссер и драматург высказался о родине

22:13

Психологическая помощь в условиях войны: простые и важные советы экспертаВидео

21:48

Восстановление дорог: сколько нужно средств и что отстроят в первую очередьВидео

21:46

"Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского с ЗалужнымВидео

21:22

Молодая жена Макаревича на тропических островах показала, как выглядит через три месяца после родов

21:11

"Зачем мертвецу 300 тысяч рублей?": россияне активно "косят" от призыва в русскую армию - ReutersВидео

21:08

Огонь по центрам управления и складам: в ОП рассказали о переломе в войне с РФВидео

20:34

"Украинская ночь настанет - вас похоронит": партизаны передали мощный "привет" коллаборантам

20:31

Данилов допустил компромисс по возращению Крыма и напомнил о "развале России"Видео

Реклама
20:10

Мобильную связь восстанавливают во время войны: стало известно, в каких условияхВидео

20:10

Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Начался отсчет времени: экстрасенс рассказал о сроках завершения войныВидео

20:03

Как помочь человеку пережить тяжелую утрату: советы психотерапевтаВидео

19:58

Россияне жалуются на безразличие Путина к огромным потерям в Украине - разведкаВидео

19:49

Штурм РФ захлебнулся: на Донбассе ВСУ "покрошили" оккупантов, у врага потериВидео

19:40

Последними в заложниках останутся белорусымнение

19:33

Умер основатель легендарной рок-группы Nazareth - гитарист и автор песен Мэнни ЧарлтонВидео

19:29

В США экс-супруг жестоко лишил жизни украинку-патриотку: сиротами остались трое детей

19:10

"Ждать мы не будем": у Путина дерзко угрожают Литве из-за блокады КалининградаВидео

18:53

Морг завален телами оккупантов: новые детали удара ВСУ по позициям РФ в МелитополеВидео

18:50

Бывает, что обезьяна роняет гранату: мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТОВидео

18:48

"Это уничтожит мир": генерал поведал, рискнет ли Путин применить ядерне оружиеВидео

18:25

Охота за носками ВСУ: оккупанты пробили новое дно и пожаловались на свои обноскиВидео

18:23

Гороскоп на завтра, 9 июля 2022: Ракам – удача, Весам – вещие сны, Козерогам – серьезная ссораВидео

18:09

Даша Астафьева сняла лифчик и порадовала фанатов соблазнительным образомВидео

17:59

Коп-предатель получил пулю: детали ликвидации коллаборанта на ХерсонщинеВидео

17:39

Евгения Гапчинская нарушила молчание: рассказала о муже в ВСУ и показала первую "военную" картину

17:31

Резников раскрыл три сценария завершения войны и назвал срокиВидео

16:59

Мощный пожар на Херсонщине: вспыхнул еще один склад оккупантов РФВидео

Реклама
16:58

Дипломатический скандал на саммите G20: Лавров снова устроил "цирк"Видео

16:46

Цены на продукты выросли: что подорожало сильнее всего за половину летаВидео

16:34

Жестоко изнасиловал и задушил: в Хмельницком парень зверски расправился с несовершеннолетнейВидео

16:33

"Город на грани катастрофы": Гайдай рассказал о ситуации в СеверодонецкеВидео

16:08

Боевики "ДНР" отменили запрет на смертную казнь: воевавшие за Украину иностранцы под угрозой

15:57

"Оккупанты с цепи сорвались": ВСУ устроили Курскую дугу, уничтожив танки РФ вместе с экипажамиВидео

15:54

"Это люди, которые отравили нашу жизнь": Горбунов объяснил, почему нет невиновных русских

15:49

Цены на АЗС обвалились: сколько стоит бензин и автогаз в УкраинеВидео

15:31

Потенциалы абсолютно несравнимы: Песков вслед за Путиным отличился бредом о войне в Украине

15:26

Дочь Поляковой похвасталась, в какой вуз поступила

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять