Уборка пыточных и нерабочий туалет: сын главы Запорожской РВА рассказал об ужасах плена

Сын главы Запорожской РВА рассказал о пребывании в российском плену / фото скрин видео

8 апреля сына главы Запорожской РВА Влада Буряка оккупанты вытащили прям из машины во время движение эвакуационного транспорта из оккупированного Мелитополя в Запорожье, сообщает издание Настоящее время.

При проверке документов россияне поняли, что Влад – сын главы районной администрации, и забрали его.

К счастью, подростка удалось освободить от российских оккупантов, в плену он находился целых 90 дней. Юноша рассказал об ужасах пребывания в одиночной камере и о том, как пытали других людей.

"Первые 48 дней я находился в Васильевском отделении полиции, содержался в СИЗО, в одиночной камере. Вы сами понимаете, что такое одиночная камера. Это без возможности выходить нормально на воздух, поговорить. Связь была раз в 10 дней, на улицу мог выходить на 15-20 минут в день. Первые две недели я помыться не мог, вещи постирал только после трех недель. В камере был нерабочий туалет, мне приходилось с помощью железной миски набирать с крана и смывать", - рассказал Влад.

В его основные задачи входила уборка помещений для допросов.

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"У них спрашивали, где находилось оружие. Применялись к пленным негуманные методы допросов - пытки (битье током, избиение). Я все видел и слышал. Ко мне пытки не применяли. Первые дни было очень сложно. Самый первый день, когда меня взяли, я сразу понял, что все очень серьезно. Я понимал, что должен буду вести себя спокойно, сдержанно по возможности, и соглашаться на все, что мне предлагают, не агрессировать, с более-менее дружелюбным отношением, чтобы ко мне относились нейтрально, чтобы я был невидимым", - рассказал парень.

Отец Влада Олег Буряк пока не может рассказать о том, как удалось освободить из плена сына. Говорит, что открыто уголовное дело.

Обмен пленными

Напомним, 29 июня стало известно о масштабном обмене пленными. В Украину вернулись 144 защитника. Из них 95 военных защищали "Азовсталь", 43 бойца - военнослужащие из полка "Азов".

Также Главред писал о том, что 2 июля Украину вернулся раненый пограничный Павел Пиковец, которого оккупанты взяли в плен из Азовстали в Мариуполе. Он вспоминает, что вражеские военные смотрели на пленных с завода, как на воинов.

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