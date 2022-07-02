"Смотрели, как на воинов": освобожденный из плена пограничник рассказал об отношении оккупантов

Пограничный Павел Пиковец рассказал об отношении оккупантов к пленным из Азовстали / УНИАН, Скриншот

В Украину вернулся раненый пограничный Павел Пиковец, которого оккупанты взяли в плен из Азовстали в Мариуполе. Он вспоминает, что вражеские военные смотрели на пленных с завода, как на воинов. Интервью с защитником опубликовала Госпогранслужба.

Павел Пиковец был ранен 15 апреля. С того момента он находился в госпитале в укрытиях завода. Медики изъяли из его тела осколки и поставили гипс. Позже он попал в плен к оккупантам.

"Хочется это все забыть, как сон. Не скажу, что у нас там какие-то пытки были. К нам, тем, которые из "Азовстали", как-то относились по-другому. Или они нас уважали... или что–то другое ... или боялись - я не знаю. Но на нас они смотрели, как на воинов", - говорит Пиковец.

Пограничник отмечает, что всегда верил в свое возвращение домой, потому что там его ждали жена и дочь. Любимая бойца Инна Пиковец рассказала о том, как пережила это время разлуки.

"Я ждала, я верила. Я, наверное, никогда в своей жизни столько не молилась. Я благодарна Богу, что он вернул мне моего мужа", - вспоминает женщина.

Напомним, 29 июня стало известно о масштабном обмене пленными. В Украину вернулись 144 защитника. Из них 95 военных защищали "Азовсталь", 43 бойца - военнослужащие из полка "Азов".

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