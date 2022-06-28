ВСУ уничтожили российских диверсантов на Запорожье: в плен попал солдат-уголовник из "ДНР"

ВСУ уничтожили российских диверсантов на Запорожье / скриншот, УНИАН

ВСУ уничтожили диверсионно-разведывательную группу врага на Запорожском направлении, которая пыталась зайти в тыл наших войск.

В ходе операции российская армия потеряла 6 военных, а один солдат попал в плен, сообщили в областной военной администрации области.

"Им оказался бывший заключенный за тяжкие преступления, отбывавший наказание в исправительных учреждениях временно оккупированной территории Донецкой области", – говорится в сводке.

В ОВА также сообщили, что общее моральное состояние противника остается достаточно низким. Оккупанты осознают масштабы собственных потерь, поэтому пишут коллективные обращения к командованию и отказываются выполнять приказы. Были зафиксированы случаи, когда целые подразделения записывали видеообращения руководству, чтобы их вернули на место постоянной дислокации.

Читайте такжеБойцы ССО уничтожили группу опытных наемников армии РФИменно это побуждает Кремль отправлять на линию фронта всех, кого только могут найти.

Напомним, в Харьковской области ВСУ ударили по пункту управления российских оккупантов. В результате успешной атаки был ликвидирован личный состав армии РФ.

Артиллерийский удар по пункту управления группировки войск "Изюм", который базировался в городе на территории лицея.

Также мы сообщали, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный в Черном море, который был захвачен российскими оккупантами.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также: