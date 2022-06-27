ВСУ нанесли 10 ударов по Змеиному: уничтожен ЗРК Панцирь-С1 оккупантов

Остров Змеиный / Фото УНИАН

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный в Черном море, который был захвачен российскими оккупантами.

В результате был уничтожен еще один российский зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1, сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге в медиа центре Украина.

"Мы продолжаем операцию на Змеином. Этой ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову, мы доразведываем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет, что очередной раз поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", - сказала она.

Она уточнила, что военная операция рассчитана на длительное время и абсолютное освобождение острова от оккупантов.

Гуменюк проинформировала, что в Черном море находятся 2 ракетных корабля РФ, которые несут на себе 16 крылатых ракет.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что в понедельник, 20 июня, бойцы ВСУ обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.

Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.

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