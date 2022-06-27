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Десятки "трехсотых" и полностью уничтоженная техника: ВСУ разнесли пункт управления ВС РФ в Изюме

27 июня 2022, 09:59

ВСУ удачно испытали американскую РЗСО на оккупантах.

ВСУ разнесли пункт управления ВС РФ в Изюме

В Харьковской области ВСУ ударили по пункту управления российских оккупантов. В результате успешной атаки был ликвидирован личный состав армии РФ.

Артиллерийский удар по пункту управления группировки войск "Изюм", который базировался в городе на территории лицея, был нанесен 24 июня, рассказал журналист Роман Цымбалюк.

"Сам ПУ и вся базирующаяся возле здания техника охраны и обеспечения полностью уничтожены. Потери среди личного состава: более 8 военнослужащих погибли и более 13 ранены (в том числе начальник штаба одной из дивизий 20 армии в критическом состоянии)", - написал журналист.

На этом пункте базировался командный состав Западного военного округа (в/ч 11000, Санкт-Петербург), 20 общевойсковой армии (в/ч 89425, Воронеж) и 1 танковой армии (в/ч 73621, Баковка), а удар по скоплению врага был нанесен американской РЗСО HIMARS.

Читайте такжеГруз 200 для Ингушетии: ВСУ уничтожили командира мотострелковой роты армии РФРанее появилось видео, как вооруженные силы Украины успешно применили американские системы залпового огня HIMARS, уничтожив два командных пункта российской армии.

Напомним, что мощное РСЗО уже несколько дней находится в Украине, и теперь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал как с такой техникой работают украинские воины.

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