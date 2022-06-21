СБУ взяла в плен пилота-вагнеровца: он рассказал много интересного

СБУ взяла в плен пилота-вагнеровца/ ДШВ ВСУ, скрин с видео

Защитники Украины сбили российский самолет и взяли в плен пилота, который был наемником из ЧВК "Вагнер". Он попал в плен на третий день от того, как прибыл на войну в Украину.

Российский майор Андрей Федорчуков совершил свой первый боевой вылет 14 июня, а 17-го оказался в плену. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Сотрудникам СБУ оккупант рассказал, как он сбрасывал бомбы на украинские территории. По его словам, пилоты делали по 1-2 вылета в день.

При этом захватчик оправдывается, якобы им ставили задачу бить лишь "по опорным пунктам, скоплениям техники и живой силы противника". На вопрос, а кто же бомбит населенные пункты с мирными людьми, россиянин сразу затруднился с ответом и начал говорить, якобы в РФ еще много ударной силы, поэтому, мол, это делали какие-то другие пилоты.

Также он рассказал, что на дорогостоящих российских истребителях, цена которых составляет более 10 миллионов долларов США, летают также и наемники, а не только кадровые летчики российских вооруженных сил.

За свою работу наемники получают ставку от 200 тысяч рублей в месяц, а также дополнительные бонусы за количество и "результативность" вылетов.

Напомним, 18 июня украинские военные из 72 ОМБр им.Черных Запорожцев сообщили, что сбили российский самолет Су-25, попав в него из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Вражеский пилот успел катапультироваться, после чего попал в плен. Уже во время допроса оказалось, что он работает наемником в частной военной компании "Вагнера".

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