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Юг оккупировали из-за предательства, там должно было быть самое успешное место обороны – Арестович

21 июня 2022, 13:33

Операция по защите южных областей Украины провалилась из-за предательства "лиц, принимавших решения", отмечает советник председателя ОП.

украинские военные арестович
Юг оккупировали из-за предательства, там должно было быть самое успешное место обороны-Арестович / Генштаб ВСУ, Офис президента

Перед полномасштабным вторжением России в Украину в южных областях нашего государства проводились серьезные военные учения по защите региона.

Предполагалось, что в случае российской агрессии Юг Украины станет одним из самых успешных мест обороны. Однако всё провалилось и Россия смогла оккупировать эти территории как по ряду объективных причин, так и из-за предательства некоторых "лиц, принимавших решения". Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью изданию "Гордон".

В частности, среди таких людей Арестович назвал помощника начальника управления СБУ в Херсонской области – начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина. Он отметил, что Садохин был арестован еще в марте.

"По предварительным данным, он передавал данные о системе [минных] полей, вообще о системе обороны, и даже приводил российскую авиацию на украинские подразделения. Мы знаем, что руководитель Херсонского штаба ТРО сейчас на российской стороне. Думаю, что это не последние лица, которых там установят как виновных", – рассказал Арестович.

При этом он подчеркнул, что измена была на среднем уровне. В то же время солдаты и офицеры на низовом звене сделали всё, чтобы защитить южные области.

Читайте такжеГород виден в прицелы: у Зеленского назвали главное условие освобождения ХерсонаТакже Арестович отметил, что кроме фактора предательства, оккупации Юга Украины способствовали еще и ряд объективных причин. Так, на этом направлении у российских войск было численное превосходство. Кроме этого – что сыграло очень большую роль – российская авиация налетала из оккупированного Крыма.

"Крымская авиация была очень близко. Они "разгружали" по нашим войскам, возвращались, быстро пополнялись и снова прилетали. Плюс местность – в степи очень сложно от авиации прятаться. Плюс субъективный фактор – это предательство. Наложение этих факторов и дало эффект", – сказал Арестович.

Ранее сообщалось, что ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине. Украинские военные откинули российских оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области. После этого россияне начали закрепляться и укреплять позиции на второй и третьей линиях обороны.

Напомним, партизаны в Херсоне расстреляли сотрудников оперативного подразделения ФСБ как раз в тот момент, когда они заказывали шашлык в одном из местных ресторанов на набережной.

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