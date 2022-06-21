Украина получила статус партнера-участника инициативы Триморье

Украина неоднократно изъявляла желание присоединиться к Триморью / Фото УНИАН, theree-seas-intiative

Украина получила статус партнера-участника Инициативы трех морей, известной как Триморье. Для этого страны-участницы создали новый формат партнерства.

Об этом объявил президент Польши Анджей Дуда на саммите стран Триморья в понедельник в Риге, сообщает TVN 24.

В отличие от стратегического партнерства, связывающего страны Триморья с США, Британией или Европейской комиссией, новая форма партнерства адресована потенциальным странам-членам ЕС.

"Мы решили создать особый новый тип партнерства с Инициативой трех морей – кроме стратегического партнерства – партнерство через участие. Это новый тип партнерства, который предназначен не только для Украины. Мы сегодня дали его Украине, но мы исходим из того, что такое же партнерство могут разделить и те страны, которые находятся в Центральной Европе и не являются членами Евросоюза, но стремятся к нему присоединиться", - сказал Дуда.

Он добавил, что страны, которые будут на пути вступления в Европейский Союз, смогут подать заявку на такой формат партнерства с Инициативой трех морей.

Дуда подчеркнул, что все страны Триморья выступают за предоставление Украине официального статуса кандидата в ЕС.

"Я надеюсь, что решение по этому поводу будет принято Европейским советом на этой неделе – в конце недели, потому что тогда будет заседание этого совета", – сказал президент Польши.

Отметим, Украина неоднократно изъявляла желание присоединиться к Триморью.

Инициативу трех морей учредили в 2016 году Анджей Дуда и его тогдашняя хорватская коллега Колинда Грабар-Китарович как платформу экономического сотрудничества между центральноевропейскими странами ЕС. Она насчитывает двенадцать государств Европейского Союза, пролегающих вдоль оси на север-юг от Балтийского моря до Адриатического и Черного морей.

Вступление Украины в Евросоюз

Европейская комиссия 17 июня вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС. Теперь украинское государство должно поработать над реформами в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией, а также влиянием крупных бизнес-групп на политику.

Президент Владимир Зеленский поддержал решение Еврокомиссии. По его словам, теперь Украина ожидает на положительный вердикт Европейского совета.

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