Украина вернула 95 защитников Азовстали - Минобороны

Азовсталь / коллаж фото Дмитрия Казацкого

Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника. Об этом проинформировала в Telegram пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - говорится в сообщении.

В ходе обмена освобождены:

59 нацгвардейцев,

30 военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины,

28 военнослужащих ВСУ,

17 военнослужащих Госпогранслужбы,

девять бойцов территориальной обороны,

один полицейский.

"Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19. Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь", – говорится в сообщении.

Имен освобожденных из плена защитников в ГУР не называют.

Как ранее сообщал Главред, украинский парамедик "Тайра" (Юлия Паевская) впервые после своего освобождения из плена рассказала о том, в каких условиях она находилась у врагов. Женщина написала, что условия содержания больше напоминали концлагерь.

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