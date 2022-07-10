ВСУ сорвали вражескую разведку боем под Славянском: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

ВСУ сорвали вражескую разведку боем под Славянском/ Генштаб ВСУ, Reuters

Украинские военные не дали российской штурмовой группе провести разведку боем в районе села Долина на Донетчине, что в 16 километрах от Славянска. Воины ВСУ дали отпор врагу, после чего ему пришлось отступить ни с чем.

Оккупанты сейчас не демонстрируют значительной наступательной активности на фронте, однако продолжают обстреливать позиции украинских военных и населенные пункты из артиллерии и авиации. О ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении противник бросает основные силы на то, чтобы не допустить продвижения украинских войск.

С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер".

Оккупанты со ствольной и реактивной артиллерии обстреляли ряд городов на Донбассе, в Харьковской и Запорожской области, а также на юге. Состоялся также ряд авиаударов. С самолетов враг вел обстрелы вблизи верхнего Салтова на Харьковщине, возле Славянска, Северска, Серебрянки, Берестового и Спорного в Донецкой области и т.д.

"На Южнобугском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Посад Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого", – отмечают в Генштабе.

Противник держит до трех носителей высокоточного оружия в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины.

Напомним, бойцы ВСУ метко ударили по скоплению оккупантов на юге из артиллерии. Захватчики после точных ударов украинских военных не досчитались 18 различных единиц техники и более полусотни человек личного состава.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют частично или полностью аннексировать Харьковскую область. Они не собираются ограничиваться Донбассом и югом Украины.

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