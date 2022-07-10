Один выстрел - три русских танка: журналист Бутусов показал зрелищный бой ВСУ

Журналист Юрий Бутусов показал зрелищный бой ВСУ / скриншот из видео / УНИАН

Бойцы Вооруженных сил Украины одним выстрелом уничтожили сразу три вражеских танка. Соответствующее видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

По его данным, отличились артиллеристы 81-й десантно-штурмовой бригады. В кадре видно, как после выстрела украинских военных догорает вражеское скопление из трех танков. О локации боя ничего не сообщается

"Три танка одним снарядом!" – 81 десантно-штурмовая бригада уничтожает российские войска", – подписал видео автор.

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Напомним, ранее боец ВСУ по имени Александр, сбил вражеский беспилотник в свой 39-й день рождения.

"Свой день рождения мужчина встречал на передовой во время боевого дежурства, на котором и приземлил вражескую птичку", – сообщили в Генштабе украинской армии.

До того, как сообщает Одесский горсовет, украинские военные уничтожили дорогой российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Его использовали для разведки вдоль побережья Черного моря.

"Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", – говорится в сообщении.

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