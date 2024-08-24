'Нет ни сил, ни времени, ни желания': в 3 ОШБр раскрыли ситуацию на Харьковщине

Потери позиций в Харьковской области заставили врага привлекать дополнительные ресурсы и менять тактику, рассказал Александр Бородин.

https://glavred.info/ukraine/net-ni-sil-ni-vremeni-ni-zhelaniya-v-3-oshbr-raskryli-situaciyu-na-harkovshchine-10591346.html Ссылка скопирована

В Третьей штурмовой рассказали об обстановке на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Вооруженные силы Украины постепенно ослабляют позиции российских оккупантов на Харьковщине. Ситуация на фронте стабильная, удерживать территории стало легче. Об этом рассказал представитель 3 ОШБр Александр Бородин в эфире "24 канала".

По его словам, украинские защитники удерживают освобожденные позиции. Несмотря на попытки оккупантов контратаковать, ВСУ продолжают эффективно уничтожать вражескую технику и личный состав.

"Сейчас основная цель россиян заключается в том, чтобы, я думаю, стабилизировать свои позиции, выстроить по факту их, потому что их нет. Это требует значительно большего количества ресурсов, чем просто оборона или наступательные действия, которые они ведут. Это сковывание, это очень хорошо", - отметил Бородин. видео дня

Спикер подчеркнул, что ситуация на Харьковщине не претерпела существенных изменений, но враг, потеряв позиции, вынужден мобилизовать больше ресурсов и менять тактику. Это серьезно влияет на их способность воевать.

"У них нет ни сил, ни времени, ни желания хорошо готовить свою пехоту. Она низкокачественная. Они строят цепочку резервов, которая стоит друг за другом. Они постоянно могут наступать, экономя технику. В таком формате они могут воевать длительное время", - добавил Бородин.

Он также отметил, что россияне не имеют возможности быстро восстанавливать уничтоженную технику и артиллерию.

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, оккупанты продолжают давить на Харьковщине, в частности на Волчанск. Командир БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что враг перешел к массированным штурмам, один из которых закончился разгромом - из 12 единиц техники 10 было уничтожено, а две повреждены.

Как известно, Силы обороны Украины провели успешную контрнаступательную операцию на Харьковщине. В ходе боев бойцы 3 штурмовой бригады смогли закрепиться на полосе обороны 20 армии РФ.

В ходе наступательных действий ВСУ уничтожили не менее 18 артиллерийских установок и ликвидировали около 300 пехотинцев, которые удерживали полосу ответственности батальона. Также были взяты пленные.

Как сообщал Главред, РФ отвела часть войск с Харьковского направления из-за операции украинских военных в Курской области. Командование РФ продолжает "перетасовывать" живую силу, которая у противника еще осталась, чтобы удержать занятые позиции.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред