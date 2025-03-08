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Готовность Европы к войне с РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

Алексей Тесля
8 марта 2025, 13:44
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В Европе говорят о необходимость быть готовыми к войне, причем войне именно с Россией.
Владимир Путин, Александр Леонов
Александр Леонов оценил вероятность новой агрессии Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Facebook

Главное:

  • В ЕС опасаются, что РФ захочет силой навязать новые правила
  • В Европе говорят о необходимость быть готовыми к войне с РФ

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов прокомментировал вопрос вероятности рассмотрения Европой реальной угрозы со стороны России в ближайшей перспективе.

"Как минимум, об этом открыто говорят ряд европейских лидеров. Причем и в Германии, и во Франции, что свидетельствует о том, что этот сценарий они считают достаточно реальным", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что ссылаясь на необходимость быть готовыми к войне, причем войне именно с Россией, там не фигурирует какая-либо другая страна или абстрактный враг, и это означает, что "в Европе действительно опасаются, что Россия захочет силой навязать новые правила и Европейскому континенту".

"Тем более, что на фоне заявлений Трампа о том, что Америка не хочет защищать Европу, это выглядит как поощрение к агрессии. И это очень серьезно усиливает опасность", - добавил Леонов.

Смотрите видео - интервью Александра Леонова:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Александр Леонов

Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".

Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

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