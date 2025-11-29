Как заставить цвести даже "палку": проверенное удобрение из трех ингредиентов

Подкормка абсолютно бесплатная - все необходимые ингредиенты есть дома у каждого на кухне.

Вы узнаете:

Как приготовить натуральную подкормку для домашних растений

Как часто нужно применять удобрение с корицей

Натуральные подкормки могут заменить все покупные средства для комнатных растений. Главное - знать, как их готовить. На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали об универсальном удобрении для комнатных цветов, благодаря которому будут пышно и ярко цвести все растения.

"Фиалка, герань, пеларгония, даже денежное дерево и щучий хвост покроются яркими пышными цветочками от этой натуральной подкормки. Даже палка станет покрываться зелеными листьями! И самое главное — эта подкормка абсолютно бесплатная, ничего покупать не нужно. Все необходимые ингредиенты простые, доступные и есть дома у каждого на кухне", - рассказала цветовод.

Женщина утверждает, что герань у нее цветет круглый год.

"Любое домашнее растение также зацветет, покроется бутончиками и будет цвести просто круглый год без остановки. Этот натуральный рецепт — рецепт моей бабушки. Она всю жизнь трудилась агрономом и очень много придумала различных подкормок, в том числе и для домашних цветов и растений", - добавила цветовод.

Когда использовать подкормку для цветов с корицей:

если растение вялое, чахлое;

если листья начали желтеть;

если растение не цветет.

Цветовод утверждает, что результат можно будет увидеть уже через пару дней - растение начнет расцветать и набираться сил, а желтизна пропадает.

Как приготовить проверенное удобрение для комнатных цветов

Подкормка готовится очень быстро и просто, а все ингредиенты есть дома у каждого на кухне.

Для начала вам понадобится любая баночка, стакан или даже бутылка.

Первый ингредиент — это 300 мл воды. Вода нужна отстоявшаяся, ни в коем случае не из-под крана или из чайника.

Второй ингредиент — это чайная ложка корицы. Мало кто знает, но корица содержит в себе огромное количество микро- и макроэлементов, полезных для растений. Это натуральный, природный стимулятор роста и цветения. Корица даже из чахлых и вялых цветов сделает яркое и пышное растение.

Третий ингредиент — чайная ложка дрожжей. Дрожжи содержат в себе колоссальное количество микро- и макроэлементов: витамин А, витамин В, витамины Е, также калий, магний, цинк, железо и многие другие. Они буквально заставляют, стимулируют растения расти и цвести.

Четвертый ингредиент — одна капля йода.

Настой нужно тщательно перемешать и добавлять буквально одну чайную ложку под любой домашний цветок после полива.

Как частно применять подкормку:

для чахлых растений, для вялых, желтых — один раз в неделю;

для запуска и поддержания цветения — один раз в месяц.

Смотрите видео - Как приготовить удобрение для комнатных цветов из корицы:

