Как заставить цвести даже "палку": проверенное удобрение из трех ингредиентов

Вы узнаете:
- Как приготовить натуральную подкормку для домашних растений
- Как часто нужно применять удобрение с корицей
Натуральные подкормки могут заменить все покупные средства для комнатных растений. Главное - знать, как их готовить. На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали об универсальном удобрении для комнатных цветов, благодаря которому будут пышно и ярко цвести все растения.
"Фиалка, герань, пеларгония, даже денежное дерево и щучий хвост покроются яркими пышными цветочками от этой натуральной подкормки. Даже палка станет покрываться зелеными листьями! И самое главное — эта подкормка абсолютно бесплатная, ничего покупать не нужно. Все необходимые ингредиенты простые, доступные и есть дома у каждого на кухне", - рассказала цветовод.
Женщина утверждает, что герань у нее цветет круглый год.
"Любое домашнее растение также зацветет, покроется бутончиками и будет цвести просто круглый год без остановки. Этот натуральный рецепт — рецепт моей бабушки. Она всю жизнь трудилась агрономом и очень много придумала различных подкормок, в том числе и для домашних цветов и растений", - добавила цветовод.
Когда использовать подкормку для цветов с корицей:
- если растение вялое, чахлое;
- если листья начали желтеть;
- если растение не цветет.
Цветовод утверждает, что результат можно будет увидеть уже через пару дней - растение начнет расцветать и набираться сил, а желтизна пропадает.
Как приготовить проверенное удобрение для комнатных цветов
Подкормка готовится очень быстро и просто, а все ингредиенты есть дома у каждого на кухне.
Для начала вам понадобится любая баночка, стакан или даже бутылка.
Первый ингредиент — это 300 мл воды. Вода нужна отстоявшаяся, ни в коем случае не из-под крана или из чайника.
Второй ингредиент — это чайная ложка корицы. Мало кто знает, но корица содержит в себе огромное количество микро- и макроэлементов, полезных для растений. Это натуральный, природный стимулятор роста и цветения. Корица даже из чахлых и вялых цветов сделает яркое и пышное растение.
Третий ингредиент — чайная ложка дрожжей. Дрожжи содержат в себе колоссальное количество микро- и макроэлементов: витамин А, витамин В, витамины Е, также калий, магний, цинк, железо и многие другие. Они буквально заставляют, стимулируют растения расти и цвести.
Четвертый ингредиент — одна капля йода.
Настой нужно тщательно перемешать и добавлять буквально одну чайную ложку под любой домашний цветок после полива.
Как частно применять подкормку:
- для чахлых растений, для вялых, желтых — один раз в неделю;
- для запуска и поддержания цветения — один раз в месяц.
Смотрите видео - Как приготовить удобрение для комнатных цветов из корицы:
Как писал Главред, комнатные растения иногда начинают сохнуть и чахнуть, даже если за ними тщательно ухаживать. Решить проблему можно с помощью всего лишь одной таблетки фурацилина. Как приготовить универсальное удобрение для комнатных цветов, читайте в метериале: Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветы.
О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro
На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.
Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.
