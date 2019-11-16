На Донбассе за неделю ранены и уничтожены 28 боевиков – разведка

Могилы боевиков на Донбассе

За минувшую неделю на Донбассе были уничтожены 12 боевиков оккупационных войск.

По информации разведки, с 8 по 15 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 28 человек.

"12 оккупантов были ликвидированы, а еще 16 человек - это санитарные потери", - сказано в сообщении в Facebook пресс-центра операции Объединенных сил,

В штабе ООС добавили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, отметили в пресс-центре.

Читайте также"Никакого отведения": боевики не ушли из Золотого – экспертКак рассказали в Министерстве обороны Украины, в районе операции Объединенных сил с начала суток оккупанты трижды обстреляли позиции украинских войск.

Противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам подразделений Объединенных сил возле Новолуганского и Майорска на Луганском направлении.

На Донецком направлении вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских бойцов вблизи Старогнатовки, при этом применив запрещенные минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.

Напомним, 11 ноября в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения сил и средств.

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Кроме того, 1 ноября завершился процесс разведения сил в Золотом Луганской области.