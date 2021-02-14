Стало известно, о чем договорился Зеленский в рамках визита в ОАЭ

Зеленский в ОАЭ встретился с наследным принцем Абу-Даби / Фото president.gov.ua

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

Стороны обсудили увеличение в ближайшие пять лет товарооборота между Украиной и ОАЭ в несколько раз. Встреча состоялась в теплой атмосфере. По ее результатам был подписан ряд двусторонних документов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Наши отношения выходят на новый качественный уровень", - отметил президент Украины.

Зеленский пообещал, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным поставщиком и гарантом продовольственной безопасности не только ОАЭ, но и других стран региона. По его мнению, существуют все возможности для интенсификации агроинвестиций в Украину и увеличения таким образом экспорта украинской аграрной продукции в десятки раз.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое сотрудничество и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются. Были затронуты темы научно-технического сотрудничества, сотрудничества в области искусственного интеллекта и совместного исследования космоса.

Зеленский также поблагодарил шейха за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 и договорился о дальнейшем сотрудничестве в этой сфере.

Зеленский находится с рабочим визитом в ОАЭ / Фото president.gov.ua

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр – министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заӥд Аль Нагаян подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и Меморандум о взаимопонимании между МВД Украӥны и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений.

"Отныне туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные", – отметил министр.

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Напомним: