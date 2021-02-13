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Стало известно, где Зеленский с женой проведет День святого Валентина

13 февраля 2021, 14:29

Елена Зеленская в ОАЭ займется развитием "культурной дипломатии".

Елена,Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские / instagram/olenazelenska_official

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля.

Глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом, сообщила пресс-служба главы государства.

Во время встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Елена Зеленская в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы.

Читайте такжеРасследование по Зеленскому в Омане: Мендель заступилась за своего шефаНапомним, в январе 2020 года журналисты сообщили в сюжете, что в начале января во время отдыха президента Владимира Зеленского в Омане в эту страну в эти же дни прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а затем украинский лидер улетел в Киев на его чартерном самолете Bombardier Global Express 6000.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в сюжете программы Схемы о якобы встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым нет реальных доказательств, которые бы свидетельствовали о достоверности журналистского расследования.

Владимир Зеленский Эмираты Елена Зеленская
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