К Зеленскому в Оман прилетал секретарь Совета безопасности РФ Патрушев – СМИ

Зеленский встречелся в Омане с высокопоставленным российским чиновником / Фото: скриншот

В начале января во время отдыха президента Владимира Зеленского в Омане в эту страну в эти же дни прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а затем украинский лидер улетел в Киев на его чартерном самолете Bombardier Global Express 6000.

Как говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях, Патрушев прилетел 8 января ночью из Москвы в Оман чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN.

На этом же самолете спустя 19 часов после официального заявления о возвращении Зеленский прилетел в Киев. В расследовании журналисты ссылаются на международные данные о передвижении бортов в воздушном пространстве.

В Офисе президента подтвердили, что поездка была частной и Зеленский оплатил ее самостоятельно.

"Частное путешествие предполагает личные расходы на нее, а вся остальная запрашиваемая информация будет обнародована в декларации президента Украины", - сообщили у президента.

Напомним, у Зеленского объяснили, что помешало президенту быстро вернуться из Омана. Когда президент Украины Владимир Зеленский узнал о падении пассажирского лайнера МАУ в Иране и решил немедленно возвращаться из Омана домой, воздушный коридор между странами был ограничен.

Как ранее сообщалось, Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.