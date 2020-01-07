Почему история о "тайном отпуске Зеленского в Омане" - бред

Владимир Зеленский посетил Оман / @president.gov.ua

Владимир Зеленский удивлять умеет. Но и наши граждане тоже впечатляют способностью к мифотворчеству. Это ж надо придумать, что президент Украины втайне от своего офиса уехал в дорогостоящий отпуск, а когда вскрылось, то из офиса организовали скоропостижную встречу с каким-то чиновником из Омана, чтобы придать поездке официальный характер.

Во-первых, президент страны не имеет возможности куда-то отправиться тайком — госохрана возле него неотрывно, при этом охрана всегда держит в курсе всех перемещений главу офиса и т. д. А если есть пересечение границы, то обязательно включается в дело протокол, даже если визит сугубо частный. Это не мы придумали, так в мире заведено.

Во-вторых, в Омане-то и отдыхать толком негде. В Эмиратах по соседству для отдыха все куда приспособленней, роскошней и престижней.

Читайте такжеЗеленский в Омане договаривался об инвестициях: что известноВ-третьих, султанат Оман давно, минимум два десятка лет, находится в числе тех ближневосточных игроков, которые всерьез интересуются вложением в украинскую землю. Потому что руководство султаната думает о будущем и хочет деверсифицировать доходы страны, так как их нефть и газ - не вечны.

Не удивлюсь, если обсуждается какая-то масштабная сделка, касающаяся рынка нашей земли, которая потребовала прямого контакта с первым лицом Украины. Об этом говорит ряд косвенных признаков, в частности, настойчивые усилия ОП хоть в завуалированном виде, но протащить возможность покупки земли юридическими лицами.

Обсуждается ли такая сделка и ее подробности, мы несомненно узнаем - в нынешний век информационных утечек скрыть подобное невозможно. Но в роскошный отдых в Омане Владимира Зеленского, который ставит его на одну доску с Петром Порошенко и его яхтенным круизом, мне, ИМХО, поверить сложно.