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У Зеленского объяснили, что помешало президенту быстро вернуться из Омана

14 января 2020, 17:15

По словам Ермака, Зеленский вернулся в Украину настолько быстро, насколько это было возможно в сложившейся в регионе ситуации.

Владимир Зеленский в Омане
Владимир Зеленский в Омане / Фото president.gov.ua

Когда президент Украины Владимир Зеленский узнал о падении пассажирского лайнера МАУ в Иране и решил немедленно возвращаться из Омана домой, воздушный коридор между странами был ограничен, рассказал помощник и главный советник президента по международным вопросам Андрей Ермак.

По словам Ермака, Зеленский вернулся в Украину настолько быстро, насколько это было возможно в сложившейся в регионе ситуации.

"Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", - отметил Ермак.

Читайте такжеПочему история о "тайном отпуске Зеленского в Омане" - бредНапомним, ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.

Во время встречи Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает значительные возможности для инвестирования, рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине, а также призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

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