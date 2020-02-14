"Где объективные данные?": Ермак опровергает встречу Зеленского и Патрушева в Омане

Андрей Ермак не увидел доказательств в сюжете журналистов / офис президента Украины

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в сюжете программы Схемы о якобы встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым нет реальных доказательств, которые бы свидетельствовали о достоверности журналистского расследования.

"Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", - написал он в Facebook.

По словам Ермака, материалы сюжета нельзя назвать журналистикой или профессиональной работой. Он утверждает, что любой человек с критическим мышлением поймет, что факты не имеют доказательств.

"Мы готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами. Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях", - констатировал глава ОП.

Напомним, журналисты сообщили в сюжете, что в начале января во время отдыха президента Владимира Зеленского в Омане в эту страну в эти же дни прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а затем украинский лидер улетел в Киев на его чартерном самолете Bombardier Global Express 6000.