Данилов раскрыл подробности секретного решения СНБО по Донбассу

Данилов рассказал о итогах заседания СНБО / УНИАН

19 февраля на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны отдельно рассматривался вопрос обострения ситуации на Донбассе.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, президент Украины Владимир Зеленский поручил вернуться к отработке пяти сценариев в отношении временно оккупированных территорий.

"В последнее время фиксируется резкое увеличение режима прекращения огня, активизация диверсионной снайперской деятельности со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, гибнут украинские военные. Все это требовало немедленного реагирования со стороны руководства государства", – отметил Данилов на брифинге по итогам заседания.

Он рассказал, что члены СНБО заслушали доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украны генерала Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова и главы Службы внешней разведки генерала Bалерия Кондратюка.

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"Информация была очень тщательно подготовлена, все члены СНБО принимали участие в обсуждении. Решение по данному вопросу закрытое, потому оно является тайным, больше я вам ничего сказать не могу. Единственное могу сказать – что есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривались пять сценариев, которые разрабатывались в отношении оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – сообщил секретарь СНБО.

По его словам, сейчас все пять сценариев будут подниматься, соответствующим структурам и должностным лицам дано указание президентом Украины их пересмотреть, при необходимости сделать новые редакции и внести правки.

"Наши военные готовы в любой момент к закрытому заседанию по этому поводу", – заключил Данилов.

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