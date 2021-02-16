В США обвинили Россию за обострение ситуации на Донбассе

В США отметили, что внимательно следят за сообщениями о нарушении режима прекращения огня на Донбассе.
В Соединенных Штатах Америки заявили, что Россия спровоцировала и продолжает разжигать конфликт на Донбассе.
Как говорится в заявлении американской миссии при ОБСЕ, обострение на Донбассе напоминанием, что конфликтом на востоке Украины руководит Россия. Именно она несет ответственность перед погибшими и ранеными.
"Активизация боевых действий демонстрирует, что Россия способна наращивать насилие в Украине, когда ей заблагорассудится. Это яркое напоминание о том, что Россия управляет конфликтом в Украине",– подчеркнули в заявлении миссии США при ОБСЕ.
В заявлении также отметили, что обострение ситуации на Донбассе подчеркивает необходимость выполнения Минских соглашений, прежде всего – по выводу российских сил с территории Украины.
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"Мы сожалеем о том, что гражданские лица, многие из которых пожилые или немощные, продолжают без нужды страдать на контрольных пунктах въезда-выезда вдоль линии соприкосновения", – также говорится там.
Миссия США при ОБСЕ призвала Россию вступить в добросовестные мирные переговоры и немедленно открыть пропускные пункты.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- На Донбассе с начала 2021 года погибли 11 украинских военных.
- 14 февраля на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате взрыва трое бойцов погибли.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита на Донбасс заявил о том, что в последние недели количество обстрелов многократно увеличилось. При этом президент Украины убежден, что перемирие необходимо продолжать.
- Из-за обострения ситуации на Донбассе Трехсторонняя контактная группа анонсировала 2 встречи в режиме онлайн.