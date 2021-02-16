У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот

Гармаш рассказал об итогах заседания Трехсторонней контактной группы.
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что в переговорах наметился прогресс.
"Сегодняшнее заседание политической подгруппы было интересным в том плане, что очень активно, наконец-то, на седьмом году переговоров, обсуждался вопрос - кто же является сторонами конфликта. Россия и ее представители из Донецка и Луганска утверждали, что это некий "народ Донбасса", не объясняя, кто это вообще — жители Мариуполя, или Покровска, или Бахмута, либо это жители Ростова. Ответа мы не получили", - заявил Гармаш.
Гармаш рассказал, в чем ТКГ все-же удалось добиться прогресса.
"Мы заявили, что на наш взгляд, по Минским документам и по логике, второй стороной конфликта является Россия. И она же является членом ТКГ, а не ОРДЛО, не Донецк и не мифический "народ Донбасса". Та сторона еще не пришла к такому пониманию, но процесс пошел, что радует - до чего-то мы когда-нибудь опять договоримся", — сказал представитель Украины в ТКГ, передает телеканал Украина 24.
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Отметим, в среду, 17 февраля, запланирована видеоконференция общего заседания ТКГ.
В повестку дня включен вопросы:
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечения безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня,продолжение разработки плана совместных шагов;
- восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Минские соглашения - о чем ранее сообщал Главред:
- По инициативе России накануне 6-летия Минских соглашений 11 февраля состоялось заседание Совбеза ООН, в рамках которого представитель РФ пытался обвинить Украину в невыполнении договоренностей по Донбассу. Страны Запада напомнили Москве, что именно РФ отказывается от своих обязательств по урегулированию российско-украинского конфликта.
- В ходе одного из своих заявлений постпред России в ООН Небензя и вовсе сказал, что Украина оккупировала собственное государство и ведет боевые действия на территории своей страны.
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что Россия саботирует все договоренности по Донбассу и показывает отсутствие намерений к урегулированию вооруженную конфронтацию.
- 13 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него складывается впечатление, согласно которому Минские соглашения нельзя выполнить в существующей на данный момент редакции, о чем неоднократно заявлял и президент Владимир Зеленский.