У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот

Гармаш заявил о прогрессе переговоров по Донбассу / ukr.radio

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что в переговорах наметился прогресс.

"Сегодняшнее заседание политической подгруппы было интересным в том плане, что очень активно, наконец-то, на седьмом году переговоров, обсуждался вопрос - кто же является сторонами конфликта. Россия и ее представители из Донецка и Луганска утверждали, что это некий "народ Донбасса", не объясняя, кто это вообще — жители Мариуполя, или Покровска, или Бахмута, либо это жители Ростова. Ответа мы не получили", - заявил Гармаш.

Гармаш рассказал, в чем ТКГ все-же удалось добиться прогресса.

"Мы заявили, что на наш взгляд, по Минским документам и по логике, второй стороной конфликта является Россия. И она же является членом ТКГ, а не ОРДЛО, не Донецк и не мифический "народ Донбасса". Та сторона еще не пришла к такому пониманию, но процесс пошел, что радует - до чего-то мы когда-нибудь опять договоримся", — сказал представитель Украины в ТКГ, передает телеканал Украина 24.

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Отметим, в среду, 17 февраля, запланирована видеоконференция общего заседания ТКГ.

В повестку дня включен вопросы:

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечения безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня,продолжение разработки плана совместных шагов;

восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами;

полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Минские соглашения - о чем ранее сообщал Главред: