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У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот

16 февраля 2021, 21:34
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Гармаш рассказал об итогах заседания Трехсторонней контактной группы.

Сергей Гармаш
Гармаш заявил о прогрессе переговоров по Донбассу / ukr.radio

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что в переговорах наметился прогресс.

"Сегодняшнее заседание политической подгруппы было интересным в том плане, что очень активно, наконец-то, на седьмом году переговоров, обсуждался вопрос - кто же является сторонами конфликта. Россия и ее представители из Донецка и Луганска утверждали, что это некий "народ Донбасса", не объясняя, кто это вообще — жители Мариуполя, или Покровска, или Бахмута, либо это жители Ростова. Ответа мы не получили", - заявил Гармаш.

Гармаш рассказал, в чем ТКГ все-же удалось добиться прогресса.

"Мы заявили, что на наш взгляд, по Минским документам и по логике, второй стороной конфликта является Россия. И она же является членом ТКГ, а не ОРДЛО, не Донецк и не мифический "народ Донбасса". Та сторона еще не пришла к такому пониманию, но процесс пошел, что радует - до чего-то мы когда-нибудь опять договоримся", — сказал представитель Украины в ТКГ, передает телеканал Украина 24.

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Отметим, в среду, 17 февраля, запланирована видеоконференция общего заседания ТКГ.

В повестку дня включен вопросы:

  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечения безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня,продолжение разработки плана совместных шагов;
  • восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами;
  • полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Минские соглашения - о чем ранее сообщал Главред:

  • По инициативе России накануне 6-летия Минских соглашений 11 февраля состоялось заседание Совбеза ООН, в рамках которого представитель РФ пытался обвинить Украину в невыполнении договоренностей по Донбассу. Страны Запада напомнили Москве, что именно РФ отказывается от своих обязательств по урегулированию российско-украинского конфликта.
  • В ходе одного из своих заявлений постпред России в ООН Небензя и вовсе сказал, что Украина оккупировала собственное государство и ведет боевые действия на территории своей страны.
  • Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что Россия саботирует все договоренности по Донбассу и показывает отсутствие намерений к урегулированию вооруженную конфронтацию.
  • 13 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него складывается впечатление, согласно которому Минские соглашения нельзя выполнить в существующей на данный момент редакции, о чем неоднократно заявлял и президент Владимир Зеленский.

война на Донбассе Минские переговоры ТКГ Сергей Гармаш переговоры по Донбассу
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