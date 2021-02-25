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Резников назвал сценарий выхода из тупика Минских соглашений

25 февраля 2021, 18:27
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Переговоры по Донбассу в рамках Минского процесса заблокированы с июля, заявил Алексей Резников.

Резников
Минские соглашения должны быть пересмотрены - Резников / УНИАН

Переговорный процесс по урегулированию конфликта России и Украины в рамках Минского процесса фактически заблокирован с июля. Российская сторона выдвигает странные требования, на выполнение которых Киев идти не намерен. Чтобы решить проблему, лидерам стран Нормандского формата, возможно, при участии США и Великобритании, нужно тщательно изучить все пункты Минских соглашений, заявил в интервью Голос Америки министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, еще с лета переговоры в рамках "Минска" не работают. Дискуссии между сторонами нет – россияне выдвигают требования, которые Украина выполнять не планирует.

"С июля практически заблокирован мирный переговорный процесс на Минской площадке. Прекращены любые дискуссии, есть просто стычки и странные требования. Вот например - "Пусть парламент Украины примет постановление, которым признает Минские соглашения, а президент Зеленский его подпишет. Мы вам текст постановления напишем", - сказал Резников.

Также министр добавил, что Минские соглашения – это не международный договор, поэтому его выполнение не является обязательным. Однако Киев не отказывается от договоренностей и требует, чтобы они были выполнены на принципиальной основе, которая предполагает в первую очередь вывод войск и военной техники, и только потом реализацию политической составляющей, включающей выборы в ОРДЛО.Читайте такжеУкраина планирует взять под контроль границу с Россией на Донбассе до 2025 года

Вариантом выхода из ситуации он видит пересмотр Минских соглашений при участии стран Нормандского формата, а также других международных посредников – к примеру, США и Великобритании. Те пункты, которые сложно выполнить, следует изменить.

"Простыми словами сесть с карандашом за стол лидерам Нормандского формата (возможно, с привлечением иностранных партнеров, например, США и Великобритании) и пройтись по каждому пункту: реалистично - нереалистично. И когда бы пришли в пункт 9, сказали бы: "Нереалистично, давайте его перепишем", - подчеркнул Алексей Резников.

Переговоры по Донбассу

новости России Кабмин нормандский формат новости Украины новости Донбасса Алексей Резников
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