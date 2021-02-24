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Россия в ООН разразилась резким обвинением в адрес Украины

24 февраля 2021, 09:53
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В России отрицают, что Москва является стороной конфликта в российско-украинской войне на Донбассе.

Россия, ООН
"Сказка о российской агрессии" позволяет Украине уйти от ответственности за события в стране - Полянский / Reuters

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия РФ против Украины "сказкой о российской агрессии", которая якобы позволяет Киеву и Западу уйти от ответственности за "гражданский конфликт" на Донбассе, события на Майдане 2014 года и пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом он заявил в ходе инициированных Украиной дебатов в рамках Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

"Сказка о российской агрессии" в Украине позволяет Киеву и его западным партнерам уйти от обсуждения вопроса об ответственных за гражданский конфликт в стране. Если и бывают правы те, кто утверждает, что ООН часто отрывается от реальности, - сегодня как раз самый наглядный пример подобного "отрыва", - заявил он, обвинив Киев в эксплуатации "жертвы так называемой российской агрессии".

По его словам, Украина при поддержке Запада, дескать, при помощи такой риторики пытается избежать ответственности за ситуацию на Майдане 2014 года, пожар в Доме профсоюзов в Одессе и конфликт на Донбассе.

"Отвечать на эти и другие вопросы рано или поздно придется. В том числе и прежде всего перед гражданами Украины. Мы понимаем, что это сложно и неприятно. Гораздо проще продолжать вводить всех в заблуждение", - сказал Полянский.Читайте такжеРоссия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий

Также он обвинил Украину в несоблюдении Минских соглашений, подчеркнув якобы отсутствие обязательств России в выполнении договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

Конфликт России и Украины

  • Во вторник, 23 февраля, в рамках Генассамблеи ООН прошли дебаты по вопросам ситуации на оккупированных районах Донбасса и в аннексированном Крыму.
  • Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица акцентировал внимание на том, что Россия блокирует переговорный процесс по Донбассу в рамках ТКГ и отказывается признавать себя стороной конфликта, прикрываясь посреднической ролью в ходе переговоров.
  • Представитель Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что Россия пытается перенести процесс принятия решений по урегулированию российско-украинского конфликта на уровень переговорной контактной группы и вернулась к тактике эскалации вооруженного противостояния в регионе.

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