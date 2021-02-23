У Кравчука рассказали о новой тактике России и эскалации на Донбассе

Гармаш объяснил новое обострение на Донбассе/ liga.net

Россие нужен был режим тишины на Донбассе, чтобы ослабить роль и влияние нормандской четверки. Такое мнение выразил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Гармаш также рассказал, почему Россия вернулась к тактике военной эскалации конфликта на Донбассе.

"В ТКГ есть ОРДЛО, Россия делает вид, что она там посредник, и нет Германии и Франции, а вот в нормандской четверке Россия сторона конфликта и нет ОРДЛО, поэтому России было выгодно все спустить на уровень ТКГ. Более того, они ведь даже в ходе режима тишины постоянно требовали субъективизации, придумывали какие-то видеоконференции. Когда Россия увидела, что это не сработало, снова начала применять свой военный инструмент, и она будет это делать и дальше, пока мы и наши партнеры ее не ослабят", - пояснил Гармаш, передает Украина 24.

Также участник ТКГ отметил, что одним из элементов изменения политики Украины в отношении Донбасса и войны с Россией являются санкции.

Читайте такжеНа Донбассе вспыхнул пожар, погибли украинские военные

"Мы как-то забываем, что у нас война не на Донбассе, вообще война гибридная, с Российской Федерацией, есть еще Крым, информационное влияние. Политическая сила Медведчука и его телеканалы – это тоже элементы войны. Поэтому сейчас идет комплексное изменение политики Украины, реагирования на эту войну. Именно все это в комплексе и вызывает нервную реакцию Москвы, которая не определилась, как ей реагировать, и реагирует как всегда, "сначала бей в морду, а потом разберемся", - сказал он.

Читайте такжеВоенный эксперт оценил вариант силовой "зачистки" Донбасса ВСУ

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред: