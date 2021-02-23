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На Донбассе вспыхнул пожар, погибли украинские военные

23 февраля 2021, 00:39
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Вооруженные силы Украины понесли новые потери на Донбассе.

ВСУ
Украинские военные погибли из-за пожара на Донбассе / УНИАН

На Донбассе трое украинских военных погибли в результате сильного пожара в блиндаже.

Как сообщили в 58-ой отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского, пожар в блиндаже возник ранним утром 20 февраля в одном из подразделений бригады.

"Обнаружены тела двух военнослужащих, которые предположительно находились в блиндаже во время пожара. Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня, к сожалению, от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

Военная служба правопорядка ВСУ начала проверку, а также сделана запись в Едином реестре досудебных расследований.

Отметим, начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак 22 февраля заявил, что на сегодня нет признаков того, что боевики на Донбассе готовятся к наступлению.

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По его словам, ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил находится под контролем.

Однако 22 февраля на Донбассе погиб украинский военный. Кроме того, еще один воин получил ранение.

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

ВСУ война на Донбассе масштабный пожар
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