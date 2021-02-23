На Донбассе вспыхнул пожар, погибли украинские военные

Вооруженные силы Украины понесли новые потери на Донбассе.
На Донбассе трое украинских военных погибли в результате сильного пожара в блиндаже.
Как сообщили в 58-ой отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского, пожар в блиндаже возник ранним утром 20 февраля в одном из подразделений бригады.
"Обнаружены тела двух военнослужащих, которые предположительно находились в блиндаже во время пожара. Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня, к сожалению, от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.
Военная служба правопорядка ВСУ начала проверку, а также сделана запись в Едином реестре досудебных расследований.
Отметим, начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак 22 февраля заявил, что на сегодня нет признаков того, что боевики на Донбассе готовятся к наступлению.
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По его словам, ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил находится под контролем.
Однако 22 февраля на Донбассе погиб украинский военный. Кроме того, еще один воин получил ранение.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- На Донбассе с начала 2021 года погибли 11 украинских военных.
- 14 февраля на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате взрыва трое бойцов погибли.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита на Донбасс заявил о том, что в последние недели количество обстрелов многократно увеличилось. При этом президент Украины убежден, что перемирие необходимо продолжать.
- Из-за обострения ситуации на Донбассе Трехсторонняя контактная группа анонсировала 2 встречи в режиме онлайн.