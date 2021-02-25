"Выкинуть Россию силой": Кравчук рассказал о решении вопроса с Донбассом

В качестве самого лучшего варианта Кравчук назвал силовое решение вопроса с оккупированными территориями.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, как решить ситуацию на Донбассе.
По его словам, лучший вариант решения проблемы с Донбассом - это "выкинуть Россию силой".
"Самый лучший путь – выкинуть ее (Россию - ред.) силой, это откровенно говоря. Просто взять и выкинуть. Но для этого нужно взвесить ситуацию. Выкинуть силой - это означает начать активные военные действия, и мы не знаем последствий. Во-вторых, мы знаем, что сегодня имеем дело не со слабым в военном плане партнером, а с большим ядерным государством. Поэтому только один путь – дипломатический и политический, и путем санкций, их нужно расширять и применять к России", - сказал Кравчук.
Однако Кравчук отмечает, что нужно трезво оценивать ситуацию.
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"Что бы мы ни делали, как бы ни делали, они найдут причины и будут блокировать. Поэтому нам нужно действовать системно, последовательно, настойчиво, решительно, и все время обращаться к международному сообществу, чтобы поняли, кто есть кто, что Россия агрессор и оккупант", - сказал Кравчук, передает телеканал Украина 24.
Война на Донбассе и конфликт с Россией - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина намерена провести выборы в ОРДЛО без участия РФ и ослабить влияние российской пропаганды в регионе. Такие меры должны поспособствовать ускорению интеграции отдельных районов Донбасса в Украину.
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что Россия саботирует все договоренности по Донбассу и показывает отсутствие намерений к урегулированию вооруженную конфронтацию.