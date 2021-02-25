"Выкинуть Россию силой": Кравчук рассказал о решении вопроса с Донбассом

Кравчук рассказал, как решить вопрос с Россией на Донбассе / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, как решить ситуацию на Донбассе.

По его словам, лучший вариант решения проблемы с Донбассом - это "выкинуть Россию силой".

"Самый лучший путь – выкинуть ее (Россию - ред.) силой, это откровенно говоря. Просто взять и выкинуть. Но для этого нужно взвесить ситуацию. Выкинуть силой - это означает начать активные военные действия, и мы не знаем последствий. Во-вторых, мы знаем, что сегодня имеем дело не со слабым в военном плане партнером, а с большим ядерным государством. Поэтому только один путь – дипломатический и политический, и путем санкций, их нужно расширять и применять к России", - сказал Кравчук.

Однако Кравчук отмечает, что нужно трезво оценивать ситуацию.

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"Что бы мы ни делали, как бы ни делали, они найдут причины и будут блокировать. Поэтому нам нужно действовать системно, последовательно, настойчиво, решительно, и все время обращаться к международному сообществу, чтобы поняли, кто есть кто, что Россия агрессор и оккупант", - сказал Кравчук, передает телеканал Украина 24.

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