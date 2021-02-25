Кравчук резко объяснил стратегию России на Донбассе

Кравчук высказался о блокировке Минских договоренностей / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на слова вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова,что Минские договоренности практически заблокированы уже более полугода.

Кравчук согласен с этим мнением и заявил, что Россия сознательно их блокирует.

"Я согласен с Алексеем Резниковым: действительно, Минский процесс заблокирован Россией, но он заблокирован еще и потому, что такая стратегия у России. Они ведут агрессию, оккупировали Крым и часть Донбасса, и не собираются разблокировать или деоккупировать те территории, и хотят таким образом давить не только на Украину, но и в целом за пределами Украины", - сказал Кравчук.

Кроме того, Кравчук заявил, что Минские договоренности выполнять невозможно.

"Еще есть одна вещь – документы, которые были приняты в минском процессе, такие, что их выполнить невозможно. То есть они заранее были сформулированы так, что реально добиться их выполнения невозможно. Мы считаем, во-первых, что мир и Украина должны знать, что блокируется, и во-вторых, что они приняты в сложное время и подписаны в тот момент, когда было очень сложно их не подписать, но подписаны без глубокого анализа последствий", - сказал Кравчук, передает Украина 24.

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Тем не менее, по словам Кравчука, Украина соблюдает соглашения, чтобы показать, как Россия относится к соблюдению договоренностей, но "сама Украина надавать на Россию не может, но ситуация в мире меняется, полгода назад Европа по-другому смотрела на Россию, США не делали такой точной и ясной риторики по отношению к России".

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