Кравчук резко объяснил стратегию России на Донбассе

Леонид Кравчук рассказал, почему Россия не хочет договариваться по Донбассу.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на слова вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова,что Минские договоренности практически заблокированы уже более полугода.
Кравчук согласен с этим мнением и заявил, что Россия сознательно их блокирует.
"Я согласен с Алексеем Резниковым: действительно, Минский процесс заблокирован Россией, но он заблокирован еще и потому, что такая стратегия у России. Они ведут агрессию, оккупировали Крым и часть Донбасса, и не собираются разблокировать или деоккупировать те территории, и хотят таким образом давить не только на Украину, но и в целом за пределами Украины", - сказал Кравчук.
Кроме того, Кравчук заявил, что Минские договоренности выполнять невозможно.
"Еще есть одна вещь – документы, которые были приняты в минском процессе, такие, что их выполнить невозможно. То есть они заранее были сформулированы так, что реально добиться их выполнения невозможно. Мы считаем, во-первых, что мир и Украина должны знать, что блокируется, и во-вторых, что они приняты в сложное время и подписаны в тот момент, когда было очень сложно их не подписать, но подписаны без глубокого анализа последствий", - сказал Кравчук, передает Украина 24.
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Тем не менее, по словам Кравчука, Украина соблюдает соглашения, чтобы показать, как Россия относится к соблюдению договоренностей, но "сама Украина надавать на Россию не может, но ситуация в мире меняется, полгода назад Европа по-другому смотрела на Россию, США не делали такой точной и ясной риторики по отношению к России".
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- На Донбассе с начала 2021 года погибли 11 украинских военных.
- 14 февраля на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате взрыва трое бойцов погибли.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита на Донбасс заявил о том, что в последние недели количество обстрелов многократно увеличилось. При этом президент Украины убежден, что перемирие необходимо продолжать.
- Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации в Донбассе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, солдаты на линии разграничения могут открывать огонь на провокации боевиков.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Но власти Украины сделают всё для их реализации.