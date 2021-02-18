У Зеленского назвали условие, при котором ускорится возврат Донбасса в Украину

На Донбассе уже успели понять, что "русский мир" приводит к колоссальным проблемам, сказал Михаил Подоляк
Киеву следует решить две ключевые задачи по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. Первая – это проведения конкурентных выборов без участия России. Второй задачей является пресечение работы российской пропаганды. Если удастся нейтрализовать информационное влияние России, то Донбасс быстро продемонстрирует стремление к возвращению в Украину, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.
По его словам, на Донбассе теперь понимают, что "русский мир" приводит к социально-экономическим проблемам и ухудшает условия жизни. Это стало уроком для жителей региона.
"Донбасс получил прекрасную прививку. Он теперь четко понимает, что "русский мир" это обязательно какая-то дыра, неконкурентные условия, резких регресс уровня жизни и абсолютная бесперспективность", - полагает чиновник.Читайте такжеКравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и назвал лучший ответ РФ
Также он добавил, что для разрешения конфликта на востоке Украины властям нужно провести демократические выборы в ОРДЛО без влияния со стороны РФ и снизить информационное влияние Москвы на оккупированные территории. Если удастся победить на информационном фронте, то Донбасс наверняка продемонстрирует свое стремление к реинтеграции в Украину.
"Первая - провести выборы действительно конкурентные, с закрытыми границами от влияния РФ. И вторая… Если на Донбассе перестанет работать топорная российская пропаганда в том объеме, в котором она сегодня работает. Тогда Донбасс быстро и четко покажет, на чьей он стороне в идеологическом и политическом смысле. Думаю, и Крым мог бы уже это показать с учетом тех процессов, которые там проходят", - добавил Подоляк, подчеркнув, что в данный момент в Украине сохраняется российское пропагандистское влияние.Читайте такжеУ Путина сделали новое резкое заявление об Украине
Переговоры по Донбассу
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 11 февраля в ходе заседания Совбеза ООН в формате видеоконференции заявил, что Россия совершает деструктивные действия в рамках переговорного процесса. Москва показывает отсутствие намерений по урегулированию конфликта.
- Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, в свою очередь, обвинил Украину в якобы оккупации собственных территорий. При этом он опроверг обязательства Москвы перед Киевом.
- Президент РФ Владимир Путин 14 февраля заявил о том, что Россия не будет "бросать Донбасс". Однако он не подтвердил возможность интеграции ОРДЛО в состав РФ.
- 17 февраля Леонид Кравчук отметил, что Украина готова продолжать переговоры по Донбассу только в том случае, если Россия будет выполнять свои обязательства.