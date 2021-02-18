У Зеленского назвали условие, при котором ускорится возврат Донбасса в Украину

Донбасс получил прекрасную прививку от "русского мира" – советник Ермака / УНИАН

Киеву следует решить две ключевые задачи по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. Первая – это проведения конкурентных выборов без участия России. Второй задачей является пресечение работы российской пропаганды. Если удастся нейтрализовать информационное влияние России, то Донбасс быстро продемонстрирует стремление к возвращению в Украину, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

По его словам, на Донбассе теперь понимают, что "русский мир" приводит к социально-экономическим проблемам и ухудшает условия жизни. Это стало уроком для жителей региона.

"Донбасс получил прекрасную прививку. Он теперь четко понимает, что "русский мир" это обязательно какая-то дыра, неконкурентные условия, резких регресс уровня жизни и абсолютная бесперспективность", - полагает чиновник.Читайте такжеКравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и назвал лучший ответ РФ

Также он добавил, что для разрешения конфликта на востоке Украины властям нужно провести демократические выборы в ОРДЛО без влияния со стороны РФ и снизить информационное влияние Москвы на оккупированные территории. Если удастся победить на информационном фронте, то Донбасс наверняка продемонстрирует свое стремление к реинтеграции в Украину.

"Первая - провести выборы действительно конкурентные, с закрытыми границами от влияния РФ. И вторая… Если на Донбассе перестанет работать топорная российская пропаганда в том объеме, в котором она сегодня работает. Тогда Донбасс быстро и четко покажет, на чьей он стороне в идеологическом и политическом смысле. Думаю, и Крым мог бы уже это показать с учетом тех процессов, которые там проходят", - добавил Подоляк, подчеркнув, что в данный момент в Украине сохраняется российское пропагандистское влияние.Читайте такжеУ Путина сделали новое резкое заявление об Украине

Переговоры по Донбассу