В Минском процессе "прорыв": в ТКГ по Донбассу раскрыли детали

В ходе дискуссии политической подгруппы ТКГ впервые взяли слово так называемые "эксперты" из Донецка и Луганска.
Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш сообщил, что в ходе дискуссии политической подгруппы ТКГ впервые взяли слово так называемые "эксперты" из Донецка и Луганска.
"В Минском процессе "прорыв"! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала "эксперт" ОРДО Майя Пирогова, потом и "эксперты" из Луганска. До этого, четыре заседания "эксперты ОРДЛО" присутствовали, но молчали. И вот они заговорили!", - сообщил Гармаш на своей странице в Facebook после завершения заседания политической подгруппы ТКГ во вторник, 2 марта.
Он также добавил, что "представитель России говорил секунд 30, а в основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель, который "давил", чтобы стороны обсуждали план ОРДЛО".
"Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений…", - подытожил Гармаш.
Минские соглашения – о чем сообщалось ранее:
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Но власти Украины сделают всё для их реализации.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук во время заседания Совбеза ООН, посвященной 6-летию "Минска-2" заявил, что Россия не желает прекращать агрессию на территории Украины и на Донбассе.
- Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что во время дискуссий об изменении Минских соглашений нужно учитывать необходимость согласия России, а также привязанность к ним международных санкций против нее. По его словам, Украина не должна спешить с изменением Минских соглашений.