В Минском процессе "прорыв": в ТКГ по Донбассу раскрыли детали

Гармаш сообщил, что в ходе дискуссии в ТКГ впервые взяли слово эксперты из ОРДЛО / ukr.radio

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш сообщил, что в ходе дискуссии политической подгруппы ТКГ впервые взяли слово так называемые "эксперты" из Донецка и Луганска.

"В Минском процессе "прорыв"! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала "эксперт" ОРДО Майя Пирогова, потом и "эксперты" из Луганска. До этого, четыре заседания "эксперты ОРДЛО" присутствовали, но молчали. И вот они заговорили!", - сообщил Гармаш на своей странице в Facebook после завершения заседания политической подгруппы ТКГ во вторник, 2 марта.

Он также добавил, что "представитель России говорил секунд 30, а в основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель, который "давил", чтобы стороны обсуждали план ОРДЛО".

"Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений…", - подытожил Гармаш.

Минские соглашения – о чем сообщалось ранее: