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Арестович рассказал, как РФ не рискнула выйти из договора по Донбассу

5 марта 2021, 05:15
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Российская сторона продолжает участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины, сказал Алексей Арестович.

Арестович
Все вооруженные формирования в ОРДЛО подчиняются России – Арестович / УНИАН

Все вооруженные формирования на оккупированных районах Донбасса подчиняются Москве и действуют под руководством России. Наличие подконтрольных РФ структур не означает, что они могут проводить самостоятельную политику. Заявление российской стороны о срыве перемирия является попыткой давления на Украину. Как только глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук выразил решительный протест, они сразу же отказались выходить из режима прекращения огня, сказал в эфире телеканала Украина 24 спикер украинской делегации Алексей Арестович.

По его словам, на Донбассе на стороне России и "ЛДНР" воюют российские вооруженные формирования, которые входят в структуру Южного военного округа РФ. К тому же представители этих образований не являются политическими субъектами.

"Нет никаких боевиков, есть российские войска. Все вооруженные формирования там подчиняются России и действуют по планам России. Это первый и второй армейский корпус Южного военного округа РФ. Второе, наличие марионеточных структур не означает, что они имеют субъектность, государственность, или что стоит на них ссылаться", - сказал Арестович.

Советник главы ОП акцентировал внимание на том, что как только Леонид Кравчук заявил о позиции Украины по поводу заявления "ДНР" о режиме прекращения огня, в ТКГ сразу же сказали, что они не выходят из договоренностей. Пойти на нарушение соглашения, зафиксированного на уровне Нормандского формата, они не решились.Читайте такжеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине

"Они сказали: "Нет-нет, мы ниоткуда не выходим, мы подтверждаем режим сохранения тишины, никакие договоренности не нарушены, давайте переходить к другим рабочим вопросам". То есть они сами испугались этого прецедента, потому что выход из режима прекращения огня — это нарушение договоренностей, в которых задействованы и Франция, и Германия. Понятно, что это будет перебор, и это подвело их самих", - добавил Арестович.

Также он подчеркнул, что с правовой точки зрения договоренности по режиму прекращения огня на Донбассе соблюдаются. Фиксируются и нарушения. Российская сторона ведет провокационный огонь, на который силы ООС отвечают в случаях угрозы жизни украинских военных.

Ситуация на Донбассе

новости России нарушение перемирия ТКГ Алексей Арестович новости Украины новости Донбасса
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