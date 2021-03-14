Обострение на Донбассе: в результате обстрела боевиков ранен боец ВСУ

Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Пивденное в Донецкой области.
Конфликт на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) продолжает обостряться. В воскресенье, 14 марта, российские вооруженные формирования обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Пивденное в Донецкой области.
Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка Север.
"Сегодня, 14 марта, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ "Север", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Пивденное, один военнослужащий ВС Украины получил пулевое ранение", — говорится в сообщении.
Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
"Состояние здоровья украинского защитника — удовлетворительное", — добавили в ОТГ Север.
На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ.
"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", — говорится в сообщении.
Отметим, в течение суток 13 марта пророссийские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских воинов не было.
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- Политолог Олег Саакян заявил, что конфликт России и Украины на Донбассе зашел в тупик, однако Москва будет поднимать ставки.