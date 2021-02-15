У Кравчука назвали сроки неизбежного обострения на Донбассе

Обострение на Донбассе неизбежно, считает Алексей Арестович / Фейсбук 93 ОМБР

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прокомментировал вероятность нового обострения на Донбассе.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24 новое обострение на Донбассе неизбежно произойдет.

По мнению спикера украинской делегации в ТКГ, это связано с попытками РФ продавить свою позицию силой.

"Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", — не исключил он.

В то же время Арестович обратил внимание на то, что Кремль пока не добился своего на востоке Украины.

"А неизбежно – помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего", — сказал он.

Обострение в зоне ООС:

14 февраля, около 10 часов утра недалеко от Новолуганского в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое военных: