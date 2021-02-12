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Арестович сказал, будет ли Украина выходить из перемирия на Донбассе

12 февраля 2021, 16:11
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Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович убежден, что в вопросе перемирия на Донбассе у официального Киева крайне неширокий коридор действий.

Арестович
Алексей Арестович / УНИАН

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Алексей Арестович признал, что украинская сторона не может инициировать фактическую отмену перемирия в войне на Донбассе ‒ поскольку за таким шагом Киева может последовать нелицеприятная реакция мирового сообщества. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причем на крайне чувствительной теме - теме военных потерь. Такова наша похоронная команда "проевропейских патриотов" ‒ в любом своем выступлении они стремятся потрепать имена погибших, сделать немножко политики на павших солдатах", ‒ написал Арестович.

По его словам, даже формальное сохранение режима прекращения огня на Донбассе помогает официальному Киеву решить сразу три задачи ‒ избежать больших потерь среди бойцов ВСУ и гражданских лиц, а также усилить поддержку Украины со стороны международных партнеров.

"Международные отношения работают так, нравится нам это или нет, что приветствуют и помогают тому, кто делает сильные шаги в сторону примирения, санкции же и ухудшение отношений падают на голову того, кто работает на эскалацию, в чем РФ уже много раз имела возможность убедиться, и в ближайшее время сможет убедиться еще раз", ‒ заявил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Подконтрольные россиянам боевики из группировок "ЛНР" и "ДНР" хотят создать на оккупированных территориях Донбасса национальные русские государства, которые в дальнейшем могут интегрироваться в Российскую Федерацию - об этом заявил руководитель делегации Украины на переговорах в ТКГ Леонид Кравчук.
  • В захваченном российско-террористическими войсками Донецке 28-29 января состоялся форум "Русский Донбасс". В рамках мероприятия была обнародована новая доктрина "ЛДНР", предусматривающая расширение сотрудничества анклавов с Россией и захват всех районов Донецкой и Луганской областей.
  • Прибывшая из Москвы российская журналистка, глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян на форуме призвала Россию присоединить оккупированный Донбасс.

перемирие война на Донбассе Алексей Арестович новости Украины
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