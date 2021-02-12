Арестович сказал, будет ли Украина выходить из перемирия на Донбассе

Алексей Арестович / УНИАН

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Алексей Арестович признал, что украинская сторона не может инициировать фактическую отмену перемирия в войне на Донбассе ‒ поскольку за таким шагом Киева может последовать нелицеприятная реакция мирового сообщества. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причем на крайне чувствительной теме - теме военных потерь. Такова наша похоронная команда "проевропейских патриотов" ‒ в любом своем выступлении они стремятся потрепать имена погибших, сделать немножко политики на павших солдатах", ‒ написал Арестович.

По его словам, даже формальное сохранение режима прекращения огня на Донбассе помогает официальному Киеву решить сразу три задачи ‒ избежать больших потерь среди бойцов ВСУ и гражданских лиц, а также усилить поддержку Украины со стороны международных партнеров.

"Международные отношения работают так, нравится нам это или нет, что приветствуют и помогают тому, кто делает сильные шаги в сторону примирения, санкции же и ухудшение отношений падают на голову того, кто работает на эскалацию, в чем РФ уже много раз имела возможность убедиться, и в ближайшее время сможет убедиться еще раз", ‒ заявил он.

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