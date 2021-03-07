Политолог объяснил опасность обострения войны РФ и Украины на Донбассе

Россия и Украина не смогут в военном плане одержать победу друг над другом на Донбассе – политолог / УНИАН

Конфликт России и Украины на Донбассе зашел в тупик, однако Москва будет поднимать ставки. Российско-украинский конфликт может обостриться не только в военном и экономическом плане. Киев и Москва не могут одержать победу друг над другом на поле боя. Обострение военной конфронтации может привести к серьезным жертвам с обеих сторон, но не изменит баланса сил, заявил в эфире телеканала Украина 24 политолог Олег Саакян.

Согласно прогнозу эксперта, Украину может ждать два варианта развития событий – стагнация или обострение конфликта. Лучшим вариантом станет стагнация. Россия будет поднимать ставки на Донбассе, поэтому конфликт может выйти за рамки военного и экономического противостояния.

"На самом деле это российско-украинская война, и театр боевых действий гораздо шире, причем как военных, так и экономических. Представим себе сейчас дестабилизацию на побережье Украины по Черному морю, например, во время пика экспорта аграрной продукции, металлургии и т.д. - какие это будет иметь последствия", - считает Саакян.Читайте такжеПономарев объяснил заявление Кравчука и позицию Путина по Донбассу

Кроме того, он полагает, что если произойдет серьезное обострение вооруженного конфликта, то ни России, ни Украине не удастся добиться прогресса. Будут серьезные жертвы, однако расстановка сил по Донбассу не изменится.

"То есть в России остаются еще некоторые инструменты давления, в Украине так же - и мы в патовой ситуации. Ни Россия не может военно-экономически доминировать над Украиной, ни Украина над Россией. Пока военный сценарий очень патовый - он просто будет очень кровопролитным, но при этом не даст серьезного сдвига баланса сил", - подчеркнул Олег Саакян.

Ситуация на Донбассе