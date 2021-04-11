Готовится встреча Путина, Зеленского, Меркель и Макрона - Песков

Спикер Кремля объявил, что советники лидеров Германии, России, Украины и Франции ведут работу в интересах подготовки саммита в нормандском формате.
Политические советники руководителей Германии, России, Украины и Франции ведут работу в интересах подготовки саммита в нормандском формате, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва будет настаивать на том, что для проведения нового саммита "четверки" должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договоренности.
"Но тем не менее ведется работа. И работа ведется по линии политсоветников очень напряженная", - рассказал Песков в интервью телеканалу Россия-1, его цитирует ТАСС.
Также Песков прокомментировал переговоры Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые состоялись в формате видеоконференции 30 марта. Он отметил, что коллеги российского президента "во многом" понимают, какая сторона не выполняет Минские договоренности.
"Есть определенные разногласия и с нами тоже, есть пожелание к нам, как участнику Минского процесса, проявлять большую гибкость. Но в целом есть понимание, что есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять", - сказал Песков.
Он также сообщил, что Германия и Франция в целом понимают, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе, и Украина им доставляет головную боль как "анфан террибль".
"Россия не является стороной конфликта. Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать. И мы без устали будем продолжать это разъяснять", - сказал представитель Кремля.
"Но для них, наверное, Украина является таким вот "анфан террибль" (от французского "ужасный ребенок"- ред.), да, вот этим вот страшным младенцем, которого вроде и выкинуть-то никуда не выкинешь, но столько головной боли от него", - высказался Песков.
Переговоры по Донбассу - о чем сообщалось ранее:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин заявил, что якобы Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- В пресс-службе правительства Германии рассказали, что стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. "Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
- 31 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.