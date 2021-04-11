Готовится встреча Путина, Зеленского, Меркель и Макрона - Песков

Песков заявил, что готовится встреча Путина, Меркель, Макрона и Зеленского / Reuters

Политические советники руководителей Германии, России, Украины и Франции ведут работу в интересах подготовки саммита в нормандском формате, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва будет настаивать на том, что для проведения нового саммита "четверки" должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договоренности.

"Но тем не менее ведется работа. И работа ведется по линии политсоветников очень напряженная", - рассказал Песков в интервью телеканалу Россия-1, его цитирует ТАСС.

Также Песков прокомментировал переговоры Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые состоялись в формате видеоконференции 30 марта. Он отметил, что коллеги российского президента "во многом" понимают, какая сторона не выполняет Минские договоренности.

"Есть определенные разногласия и с нами тоже, есть пожелание к нам, как участнику Минского процесса, проявлять большую гибкость. Но в целом есть понимание, что есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять", - сказал Песков.

Он также сообщил, что Германия и Франция в целом понимают, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе, и Украина им доставляет головную боль как "анфан террибль".

"Россия не является стороной конфликта. Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать. И мы без устали будем продолжать это разъяснять", - сказал представитель Кремля.

"Но для них, наверное, Украина является таким вот "анфан террибль" (от французского "ужасный ребенок"- ред.), да, вот этим вот страшным младенцем, которого вроде и выкинуть-то никуда не выкинешь, но столько головной боли от него", - высказался Песков.

Переговоры по Донбассу - о чем сообщалось ранее: