В Британии показали репортаж из лагеря войск РФ у границы с Украиной

Военные РФ обустраивают полевой лагерь возле границы с Украиной / Reuters

В Великобритании опубликовали кадры из лагеря российских войск в Воронежской области, расположенном у железнодорожной станции Масловка, недалеко от границы Украины.

Съемочная группа британского телеканала Sky News побывала в лагере российских войск, где разгружаются эшелоны с техникой.

Журналисты обратили внимание на то, что многие встреченные ими армейские военные грузовики имеют код 76 на госномерах, что означает, что они прибыли из Центрального военного округа, то есть как минимум за 1100 километров от границы с Украиной.

Ранее Германия и Франция выразили сожаление, что Россия отказалась предоставить в ОБСЕ объяснения по поводу своей военной деятельности возле границы с Украиной и призывают РФ пересмотреть свою позицию и выполнить свои обязательства в рамках Венского документа.

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Обострение на границе Украины и РФ: