Пентагон открыто обратился к России из-за наращивания военных сил

Такое наращивание только вызывает еще большую нестабильность и небезопасность в той части мира, где уже было слишком много насилия, заявили в Пентагоне.
Пентагон призывает Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.
"Я не собираюсь говорить об оценках разведки или о том, что мы видим. Мы призываем русских рассказать миру, что они делают, с какими силами, с какими возможностями и каковы их намерения", - сказал Кирби в ходе брифинга.
После вопросов журналистов о наращивании российских сил Кирби сказал репортерам Пентагона, что "это отличные вопросы, которые нужно задать (министру обороны Сергею) Шойгу в Москве".
По словам Кирби, такое наращивание "только вызывает еще большую нестабильность и небезопасность в той части мира, где уже было слишком много раздоров и слишком много насилия".
Кирби сказал, что он постоянно говорил о действиях России как о наращивании сил, "именно потому, что мы не думаем, что русские были полностью прозрачны в том, что они делают", - сказал он.
Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. В Белом доме после разговора президентов отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.