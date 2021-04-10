Пентагон открыто обратился к России из-за наращивания военных сил / Reuters

Пентагон призывает Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

"Я не собираюсь говорить об оценках разведки или о том, что мы видим. Мы призываем русских рассказать миру, что они делают, с какими силами, с какими возможностями и каковы их намерения", - сказал Кирби в ходе брифинга.

После вопросов журналистов о наращивании российских сил Кирби сказал репортерам Пентагона, что "это отличные вопросы, которые нужно задать (министру обороны Сергею) Шойгу в Москве".

По словам Кирби, такое наращивание "только вызывает еще большую нестабильность и небезопасность в той части мира, где уже было слишком много раздоров и слишком много насилия".

Кирби сказал, что он постоянно говорил о действиях России как о наращивании сил, "именно потому, что мы не думаем, что русские были полностью прозрачны в том, что они делают", - сказал он.

Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее: