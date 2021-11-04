Шансы 50 на 50: Арестович рассказал, что ждет РФ и Путина в случае вторжения в Украину

Арестович рассказал, что будет ждать Россию в случае вторжения в Украину / УНИАН

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, что ждет Россию в случае вторжения в Украину.

"Если будет полномасштабная война, то будет кровавая баня страшная – и для нас, и для РФ. Я думаю, что трудно сейчас сказать, чем она закончится, но легко не будет никому. У Российской Федерации нет решающего преимущества... В этом случае успех – 50 на 50, и может быть все что угодно", –заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Советник главы ОП отметил, что вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий, в том числе к полномасштабному конфликту.

"Планирование осуществлено еще в апреле. Общий план и сценарий реагирования разработан с иностранными партнерами", – объяснил он.

Арестович считает, что в случае вторжения РФ в Украину "пошатнется путинский режим".

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"Наступят огромные санкции и штрафы, потому что сопротивление будут оказывать не только Вооруженные силы Украины, а весь украинский народ. Это очень хорошо известно. Стрелять будут из каждого окна. И по мере продвижения их сопротивление будет нарастать. Так что легкой прогулки здесь не будет", – заявил Арестович.

Читайте также"Мы живем в состоянии войны": в Минобороны предупредили о переброска войск РФ к границам УкраиныТакже спикер украинской делегации в ТКГ уверен, что если в РФ решатся начать открытую войну с Украиной, то это станет началом конца "путинского режима".

"Я, например, гораздо больше опасаюсь экономического давления со стороны России, и других инструментов, которые она может использовать. Если они осмелятся, то это будет концом путинского режима", – подчеркнул Арестович.

Стоит отметить, что государственная пограничная служба Украины следит за ситуацией возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ российских войск нет, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.

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