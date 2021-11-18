Новые маневры войск РФ на Донбассе и у границ Украины: эксперт раскрыл планы Москвы и назвал сроки

Движение войск России у границ Украины ожидается в январе-феврале – эксперт / УНИАН

На оккупированных районах Донбасса с августа фиксируется постоянная передислокация военной техники, ее подводят к линии разграничения. Такая ситуация периодически приводит к обострению конфликта и обстрелу позиций ООС со стороны противника. ОБСЕ также фиксирует, что вражеская техника находится за линиями, установленными "Минском". По данным наблюдений за обстановкой на территории РФ, количество войск увеличивается и уже насчитывает около 100 тысяч военных. В январе-феврале следующего года они могут начать новые перемещения. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что серьезные маневры российских войск фиксируются и на оккупированном Донбассе. Там передвижение военной техники установлено еще с августа. Подобные действия приводят к обострению конфликта и обстрелам позиций ВСУ. Сведения передает и ОБСЕ, которая видит, что военная техника РФ не находится в пределах линий и границ, установленных Минскими соглашениями.Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву

"Если мы говорим о Донбассе, то, пожалуй, эта ситуация более серьезная на оккупированной части. Потому что с августа фиксируется активное и постоянное движение на оккупированных территориях, перемещение артиллерийских систем, танков, бронемашин, которые подтягиваются к линии разграничения. И время от времени мы, к сожалению, видим, что это приводит к обострению. Обстреливаются позиции украинских военных. Подобные данные передает и миссия ОБСЕ, которая осуществляет мониторинг, и постоянно информирует, какое количество фактических сил и средств находятся вне тех линий и границ дислокации, от которых они должны были быть отведены согласно Минским договоренностям" – отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, на территории России недалеко от границ Украины к 20-й и 8-й армии еще добавилась часть 41-й армии. Военная техника данного подразделения сконцентрирована в Смоленской области. Российский военный учебный год заканчивается 1 декабря, а уже в январе-феврале может начаться новое передвижение военной техники россиян у границ Украины.

"Что касается ситуации на территории Российской Федерации, то она на сегодня отслеживается как украинской разведкой, как украинскими вооруженными силами, так и нашими партнерами. Последняя информация показала, что к 20-й и 8-й армии добавилась часть 41-й армии из Новосибирска, техника которой базируется и скапливается вблизи города Смоленск Российской Федерации. В комплексе - это около 100 тысяч военных. Часть из них проводит определенные маневры, военные учения, часть техники просто стоит. Это из того, что на сегодня известно. Но здесь важен такой момент, что к 1 декабря в России должен закончиться этот военный учебный год и начаться следующий. С 1 декабря он не начнется, потому что месяц-полтора нужно, чтобы проверить, в каком состоянии все находится. А вот уже с января-февраля, о чем говорят многие аналитики, определенные маневры и определенное движение там могут оживиться", - подчеркнул Александр Мусиенко.

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