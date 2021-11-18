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Новые маневры войск РФ на Донбассе и у границ Украины: эксперт раскрыл планы Москвы и назвал сроки

18 ноября 2021, 07:10
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Недалеко от границ Украины находятся около 100 тысяч российских военных, сказал Александр Мусиенко.

Российские войска
Движение войск России у границ Украины ожидается в январе-феврале – эксперт / УНИАН

На оккупированных районах Донбасса с августа фиксируется постоянная передислокация военной техники, ее подводят к линии разграничения. Такая ситуация периодически приводит к обострению конфликта и обстрелу позиций ООС со стороны противника. ОБСЕ также фиксирует, что вражеская техника находится за линиями, установленными "Минском". По данным наблюдений за обстановкой на территории РФ, количество войск увеличивается и уже насчитывает около 100 тысяч военных. В январе-феврале следующего года они могут начать новые перемещения. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что серьезные маневры российских войск фиксируются и на оккупированном Донбассе. Там передвижение военной техники установлено еще с августа. Подобные действия приводят к обострению конфликта и обстрелам позиций ВСУ. Сведения передает и ОБСЕ, которая видит, что военная техника РФ не находится в пределах линий и границ, установленных Минскими соглашениями.Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву

"Если мы говорим о Донбассе, то, пожалуй, эта ситуация более серьезная на оккупированной части. Потому что с августа фиксируется активное и постоянное движение на оккупированных территориях, перемещение артиллерийских систем, танков, бронемашин, которые подтягиваются к линии разграничения. И время от времени мы, к сожалению, видим, что это приводит к обострению. Обстреливаются позиции украинских военных. Подобные данные передает и миссия ОБСЕ, которая осуществляет мониторинг, и постоянно информирует, какое количество фактических сил и средств находятся вне тех линий и границ дислокации, от которых они должны были быть отведены согласно Минским договоренностям" – отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, на территории России недалеко от границ Украины к 20-й и 8-й армии еще добавилась часть 41-й армии. Военная техника данного подразделения сконцентрирована в Смоленской области. Российский военный учебный год заканчивается 1 декабря, а уже в январе-феврале может начаться новое передвижение военной техники россиян у границ Украины.

"Что касается ситуации на территории Российской Федерации, то она на сегодня отслеживается как украинской разведкой, как украинскими вооруженными силами, так и нашими партнерами. Последняя информация показала, что к 20-й и 8-й армии добавилась часть 41-й армии из Новосибирска, техника которой базируется и скапливается вблизи города Смоленск Российской Федерации. В комплексе - это около 100 тысяч военных. Часть из них проводит определенные маневры, военные учения, часть техники просто стоит. Это из того, что на сегодня известно. Но здесь важен такой момент, что к 1 декабря в России должен закончиться этот военный учебный год и начаться следующий. С 1 декабря он не начнется, потому что месяц-полтора нужно, чтобы проверить, в каком состоянии все находится. А вот уже с января-февраля, о чем говорят многие аналитики, определенные маневры и определенное движение там могут оживиться", - подчеркнул Александр Мусиенко.

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Войска РФ у границ Украины

Американские журналисты изданий The Washington Post и Politico ранее публиковали сведения и спутниковые фотоснимки, согласно которым Россия стягивает свои войска к границам Украины.

В НАТО заявили, что РФ действительно сконцентрировала серьезную военную силу у границ украинского государства. Как сказали в Альянсе, у Москвы есть серьезные возможности для того, чтобы реализовать военную операцию против Украины.

Британские журналисты издания Financial Times написали, что спецслужбы Запада располагают информацией, согласно который сейчас фиксируется самая серьезная опасность военного вторжения РФ в Украину. Данные подтвердила и замминистра обороны Анна Маляр.

Главнокомандующий Вооруженными силами Британии Ник Картер не исключает сценария военного столкновения Запада и России из-за ситуаций с российскими войсками возле Украины и миграционного кризиса у границ Польши.

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новости России российские войска новости Украины Александр Мусиенко новости Донбасса
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