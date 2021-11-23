Россия не нападет на Украину в обмен на "сдачу" Донбасса: у Путина разразились Киеву ультиматумом

Лучшая гарантия безопасности для Украины - реализация "Минска", - Песков / Reuters

Украина якобы может получить гарантии о ненападении России в том случае, если будут реализованы Минские соглашения по Донбассу. Без прогресса в достижении договоренностей общий уровень напряженности будет только расти. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, Москва, дескать, видит лучшие гарантии безопасности для Украины от России в реализации Минских соглашений. Отсутствие прогресса в договоренностях привод к тому, что уровень напряженности растет.Читайте такжеВыход РФ из "Минска" и контрудар Запада: Украина заявила о тотальной лжи Москвы по Донбассу

"Наилучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация минских договоренностей. Потому что отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт", - добавил Песков и подчеркнул, что такие вопросы должны обсуждать "все стороны" конфликта.

Напомним, Москва настаивает на выполнении Минских соглашений по российскому сценарию, который предполагает контроль российско-террористическими войсками над захваченным участком границы на Донбассе до завершения местных выборов. Россияне готовы отдать границу только по итогам выборов.

Фактически Россия настаивает на том, чтобы выборы на оккупированном Донбассе были проведены в условиях российской оккупации. Украина не согласна с таким сценарием и считает, что такой шаг станет "сдачей" Донбасса России. Киев требует, чтобы Россия и боевики "ЛДНР" передали контроль над границей перед тем, как будут проведены выборы.

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Новый ультиматум России Украине по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября подписал указ, согласно которому он поручил российскому правительству в месячный срок узаконить торговлю Москвы с оккупированным Донбассом. Россия признает сертификаты товаров и услуг, которые произведены под эгидой оккупационных российских администраций "ДНР" и "ЛНР".

Указом предусмотрено обеспечение таким товарам доступа к государственным закупкам. Продукция будет приравниваться к российской. Квоты на перемещение товаром через "границу" ОРДЛО с Россией должны убрать.Читайте также"Военная операция" на Донбассе – "красные линии" для Кремля: у Путина разразились угрозой Украине

Указ Путина будет действовать до полного урегулирования российско-украинской вооруженной конфронтации на Донбассе в рамках Минских соглашений.

Советник руководителя Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что такой шаг Путина является нарушением договоренностей в рамках минского процесса и нормандского формата. Это новый этап гибридной войны против Украины и Запада.

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