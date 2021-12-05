Путин и Байден обсудят ситуацию на границе с Украиной 7 декабря – Белый дом

Путин и Байден обсудят ситуацию на границе с Украиной 7 декабря / Reuters

В Белом доме подтвердили переговоры президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина в ближайшее время.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что переговоры двух президентов состоятся во вторник, 7 декабря, говорится на официальном сайте Белого дома.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший проведет защищенный видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Также Белый дом подтвердил, что Байден и Путин обсудят Украину.

"Президент Байден подчеркнет озабоченность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Реклама

Также лидеры двух стран обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы.

Отметим, 4 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина состоится 7 декабря.

Ранее Песков говорил о том, что Москва и Вашингтон видят необходимость в проведении встречи президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена в ближайшем будущем. По его словам, пока рано говорить об организации переговоров, однако стороны уже в скором времени должны обсудить такой вопрос.

В Кремле заявили о планах выдвинуть условие по Украине американской стороне на предстоящих переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на переговорах могут затронуть проблему достижения юридических договоренностей, которые исключали бы вступление Украины в НАТО.

Вам может быть интересно: