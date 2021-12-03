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У Путина выдвинули Байдену ультиматум из-за Украины и НАТО

3 декабря 2021, 15:39

В РФ требуют юридических договоренностей по исключению продвижения НАТО на восток.

Путин, Байден
Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

В Кремле заявили о планах выдвинуть условие по Украине американской стороне на предстоящих переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на переговорах могут затронуть проблему достижения юридических договоренностей, которые исключали бы вступление Украины в НАТО, сообщает РИА Новости.

"Наши предложения о необходимости проведения совместно с коллегами - ведущими странами - работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключили бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам оружейных систем", - говорит он.

Помощник Путина пояснил, что России якобы ранее давались устные заверения в том, что альянс не будет расширяться на восток.

"Это вопрос с бородой. СССР и России давались устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток к территории России. Оказалось, что устные заверения ничего не стоят. Хотя определенная фиксация заверений делалась. У нас есть запись соответствующих бесед", - добавил Ушаков.

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Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности переговоров с президентами Украины и России.

В частности в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, собирается ли поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, американский лидер указал, что существует вероятность подобных контактов.

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